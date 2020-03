Coronavirus. Sui tre nuovi casi al Maria Cecilia Hospital, il sindaco Piovaccari: “Attivate tutte le misure necessarie”

Arriva il commento del sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, rispetto ai tre nuovi casi di positività registrati tra pazienti del Maria Cecilia Hospita: “si tratta di tre residenti fuori regione – spiega il sindaco -, e l’Ausl, come previsto dai protocolli, con l’indagine epidemiologica ha individuato tutti coloro che, per motivi sanitari o parentali, hanno avuto contatti stretti con questi pazienti attivando la misura dell’isolamento domiciliare a tutela loro e con l’obiettivo di contenere la situazione”.

“Era difficile pensare che dopo le prime positività non vi fossero ulteriori casi ma la situazione è continuamente monitorata – prosegue il Sindaco – e si stanno mettendo in campo tutte le possibili procedure per fare fronte a questa situazione inedita. Stiamo seguendo l’evolversi della situazione in stretta sinergia con il Dipartimento di sanità pubblica e la Direzione della clinica per dare corso immediatamente ai vari provvedimenti di quarantena volontaria, indispensabili per contenere al massimo il contagio”.

E poi conclude: “Faccio un appello a tutte le persone oggetto di queste disposizioni cautelative a rispettarle con responsabilità e rigore; solo con comportamenti individuali corretti possiamo contribuire attivamente a rallentare il contagio, riducendo il carico assistenziale sul nostro sistema sanitario”.