Nuovo aggiornamento delle misure per emergenza Conoravirus di Start Romagna. “Sospesa vendita a bordo biglietti”

Alla luce del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nella serata di ieri, 9 marzo, contenente misure urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale e al fine di contenere il possibile rischio di contagio da Coronavirus sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale, Start Romagna ha aggiornato ulteriormente le misure di prevenzione da osservare a bordo dei mezzi in servizio.

AUTOBUS

È sospesa la vendita dei titoli di viaggio a bordo; i biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati, alle emettitrici automatiche o tramite smartphone con le app dedicate Roger, myCicero, DropTicket, Muver. Dall’azienda ricordano, inoltre, che le porte anteriori dei mezzi, normalmente utilizzate per l’accesso a bordo, saranno mantenute chiuse, pertanto i clienti potranno utilizzare esclusivamente la porta centrale e posteriore per la salita e la discesa. I passeggeri sono invitati a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, anche dalla cabina di guida e dal conducente, come da indicazioni ministeriali.

TRAGHETTO

Anche a bordo del traghetto è sospesa la vendita dei titoli di viaggio, dei quali occorre munirsi prima di salire. I ticket potranno essere acquistati servendosi delle emettitrici automatiche, presso le rivendite autorizzate o tramite smartphone con le app dedicate myCicero e DropTicket. Automobilisti e motociclisti che non hanno un abbonamento possono acquistare il biglietto all’emettitrice di terra selezionando “biglietti pedoni” per un valore corrispondente a quello del titolo necessario (moto: 2 euro; auto: 3 euro). I titoli di viaggio andranno poi validati una volta saliti a bordo. Anche sul traghetto è consigliato di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

ALTRE MISURE

A bordo di tutti gli autobus in servizio e del traghetto Start Romagna sta provvedendo all’affissione di volantini informativi contenenti il decalogo delle avvertenze utili (lavaggio mani, distanze, ecc.) a contenere la diffusione del Coronavirus. Prosegue, inoltre, l’attività di sanificazione straordinaria, in aggiunta alla pulizia tradizionale, attuata sui mezzi da personale specializzato mediante l’utilizzo di prodotti specifici.