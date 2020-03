Complessivamente, ci sono 718 persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 104 (6 in più rispetto a ). E salgono a 38 ( erano 31) le guarigioni, 37 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1 dichiarata guarita a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Foto 3 di 4







Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 86 a 113: 27, quindi, quelli nuovi, che riguardano 22 uomini e 5 donne; la maggior parte delle persone decedute aveva patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per 9 pazienti sono ancora in corso gli approfondimenti. I nuovi decessi si sono registrati 13 nella provincia di Piacenza, 4 a Parma, 4 in quella di Rimini, 3 a Reggio Emilia, 2 a Modena (di cui 1 deceduto a domicilio) e 1 a Bologna (del circondario imolese, relativo a un uomo di Medicina).

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

664 casi a Piacenza (31 in più rispetto a )

(31 in più rispetto a ) 388 casi a Parma (53 in più)

(53 in più) 245 a Rimini (39 in più)

(39 in più) 163 a Modena (36 in più)

(36 in più) 114 a Reggio Emilia (10 in più)

(10 in più) 108 a Bologna e Imola (22 in più)

(22 in più) 31 a Ravenna (7 in più)

(7 in più) 24 a Forlì-Cesena (di cui 17 a Forlì e 7 a Cesena, 3 in più a Forlì e 1 in più a Cesena)

(di cui 17 a Forlì e 7 a Cesena, 3 in più a Forlì e 1 in più a Cesena) 12 a Ferrara (4 in più).

Il Commissario Venturi ha parlato di situazione in deciso miglioramento a Piacenza dove la crescita dei casi di positività è molto rallentata. Al vertice opposto la situazione di Parma, Modena e Rimini dove anche oggi si registrano parecchi casi in più.

Le Autorità locali sui 7 casi in più a Ravenna

Dei 7 nuovi casi di positività a Coronavirus individuati in provincia di Ravenna, 5 fanno riferimento a pazienti di sesso maschile e 2 a donne. Una delle due pazienti è ricoverata in ospedale, mentre l’altra, così come i 5 uomini, è seguita a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi lievi. La signora ricoverata ha 45 anni, l’altra 81 e gli uomini hanno 34, 57, 60, 55 e 23 anni. Proseguono le indagini epidemiologiche sui casi, per cui sono stati individuati i contatti stretti di questi pazienti per i quali sono state predisposte le quarantene come da protocolli clinici. Per tre di questi casi sono stati accertati contatti con aree fuori regione a seguito delle quali, verosimilmente, si è verificata l’esposizione al virus, mentre per gli altri casi sono al vaglio contatti con casi già noti.

‘Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus’: un conto corrente per le donazioni

La generosità dei cittadini non si ferma. Di fronte ai tanti che hanno chiesto di fare donazioni, la Regione ha deciso già da di mettere a disposizione di chiunque voglia dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria il conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna (Iban: IT69G0200802435000104428964). Le donazioni si possono fare anche dall’estero, utilizzando il codice BIC SWIFT: UNCRITM1BA2. Con la causale di versamento ‘Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus’.

Anche in questa circostanza, come è stato fatto per la ricostruzione post sisma, ogni euro raccolto e il suo utilizzo verranno resocontati pubblicamente.

La generosità delle Aziende

E continua ad arrivare alla Regione la disponibilità di Aziende che vogliono dare il proprio sostegno. è la volta di Unilever Italy Holdings Srl, pronta afornire gratuitamente, come primo supporto, prodotti igienizzanti e disinfettanti per il personale in prima linea nel contrasto alla diffusione del virus, in particolare prodotti per la pulizia generica e prodotti specifici per dispositivi clinici e attrezzature mediche.

Un’altra mano tesa arriva da Fater Spa, che per dare un segnale concreto di vicinanza all’Emilia-Romagna offre una fornitura a titolo gratuito di candeggina profumata per l’igienizzazione di locali e spazi pubblici.

Anche a queste aziende, oltre che a tutti i cittadini che vorranno fare una donazione, va il “grazie di cuore” dell’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, del commissario ad acta, Sergio Venturi, e di tutta la Regione Emilia-Romagna.

Dispositivi di protezione individuale

Sono state consegnate 31.000 mascherine modello ffp2, arrivando a un totale di 131.000. Consegnate anche le prime 80.000 mascherine chirurgiche; confermato il dato delle 3.180 mascherine modello ffp3 e delle 738 tute mono uso.

Ulteriori consegne sono attese fin dalle prossime ore. Tutto il materiale viene portato al deposito sanitario regionale di Reggio Emilia, da cui viene distribuito secondo i criteri prefissati, a uso esclusivo di medici, infermieri e personale sanitario. Si ricorda ai cittadini che l’Agenzia non provvede a distribuire alcun dispositivo di protezione individuale.