Hera rassicura: “servizi regolari, sportelli aperti con accesso contingentato, usate più possibile telefono e email”

Con riferimento alle misure di tutela dal Coronavirus (COVID – 2019), il Gruppo Hera informa che ad oggi tutti i principali servizi gestiti sul territorio continuano ad essere regolari, così come i servizi di pronto intervento e quelli commerciali.

I principali sportelli sul territorio sono aperti garantendo un accesso, anche contingentato, idoneo al mantenimento delle distanze di sicurezza. Hera invita in ogni caso i clienti a recarvisi solo in caso di necessità e ricorda che è possibile fissare un appuntamento per svolgere le proprie pratiche. È comunque preferibile l’uso di canali di contatto telefonici e online.

Per svolgere la maggior parte delle pratiche e comunicare l’autolettura delle utenze, i numeri gratuiti del Servizio Clienti sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18 (800.999500 per le utenze domestiche, 800.999700 per le utenze non domestiche), mentre i servizi online e la app My Hera sono sempre disponibili. Numerosi sono anche i servizi “smart” che i clienti possono utilizzare per il pagamento delle bollette, ovunque si trovino, anche da casa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito all’indirizzo www.gruppohera.it/clienti.

Anche le stazioni ecologiche (centri di raccolta) sul territorio sono regolarmente aperte, ma sono state introdotte limitazioni a più accessi contemporanei al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza.

“In questa particolare situazione sono state messe in campo misure supplementari per contenere la diffusione del virus – spiegano dall’azienda -: oltre alla tutela delle categorie di dipendenti più a rischio e all’intensificazione delle misure igieniche, sono state introdotte cautele aggiuntive che riguardano l’erogazione di tutti i servizi e le attività in sedi, uffici e impianti, nell’interesse di lavoratori, clienti e stakeholder in generale. Le condizioni straordinarie di operatività potrebbero determinare ricadute sui tempi di esecuzione delle diverse attività. Siamo certi di poter contare sulla comprensione e disponibilità di tutti i nostri clienti e utenti: l’azienda sta facendo tutto quanto possibile per garantire la regolarità di tutti i servizi essenziali e la loro piena fruibilità”.

Giovedì 12 marzo prosegue la manutenzione straordinaria della rete idrica a Savio di Ravenna e Lido di Classe

Giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 9 e per una durata di circa 6 ore, Hera proseguirà con i lavori di potenziamento della rete idrica a Savio di Ravenna e Lido di Classe.

Grazie ad un particolare accorgimento tecnico, durante l’intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali, non ci saranno interruzioni né irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore). In caso di imprevisti o maltempo, l’intervento sarà posticipato al giorno successivo.

L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.