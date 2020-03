Massa Lombarda, disposta chiusura pomeridiana degli uffici comunali

Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha deciso la sospensione dell’apertura pomeridiana degli uffici comunali come misura di prevenzione della diffusione del Coronavirus e per ridurre il più possibile l’attività di sportello al pubblico degli uffici comunali, privilegiando la fruizione dei servizi in modalità alternativa. Sono inoltre state ridefinite le modalità di accesso del pubblico agli sportelli. Tutti gli uffici comunali ricevono unicamente su appuntamento per ragioni di necessità e urgenza e previo contatto telefonico.

Il comune invita i cittadini a prediligere il sito internet del Comune (www.comune.massalombarda.ra.it) e i contatti telefonici come prima fonte di informazione. I cittadini che devono accedere ai servizi comunali sono invitati in primo luogo a chiamare l’Urp ai numeri 0545 985890 o 0545 985852, oppure a scrivere una mail all’indirizzo urp@comune.massalombarda.ra.it. Proseguono le chiusure al pubblico della pinacoteca e della biblioteca presso il centro culturale “Carlo Venturini”, del Museo della Frutticoltura, dell’archivio storico comunale e delle Scuole comunali di musica e Arti e Mestieri.