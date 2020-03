Sportello unico per l’edilizia, nuove modalità di acceso

Nel rispetto delle misure idonee ad evitare il sovraffollamento dei locali, limitando il numero degli utenti contemporaneamente presenti nelle aree di attesa all’interno della struttura, il Comune di Ravenna informa che a partire da mercoledì 11 marzo, e fino a data da destinarsi, la ricezione del pubblico negli uffici del Controllo Edilizio, Segreteria CQAP e Gestione Edilizia dello Sportello unico per l’edilizia (P.le Farini 21 – 1° piano), verrà gestita esclusivamente su appuntamento da prenotarsi attraverso il sito internet del Comune di Ravenna, come avviene già dal 2016, utilizzando questo link https://bit.ly/39FQUkI.

In sede di prenotazione dell’appuntamento on line, dovrà essere precisato se la consulenza avverrà presso l’ufficio del tecnico prescelto oppure telefonicamente, modalità quest’ultima che sarebbe preferibile in ossequio alla direttiva del Governo, precisano dal Comune.

Confermati gli attuali orari di apertura al pubblico dell’Archivio (mercoledì e venerdì 8,30-13) e Ufficio Accettazione (da lunedì a venerdì 8,30-13), nel rispetto delle cautele già note impartite dal Governo, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento.