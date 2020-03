Stabilite dal Comune nuove modalità di fruizione dei Servizi al cittadino

In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm 9 marzo 2020 il Comune di Bagnacavallo ha stabilito con Decreto del Sindaco che il pubblico può accedere agli uffici comunali soltanto per ragioni di necessità e urgenza su appuntamento. Pertanto, pur proseguendo le attività e i servizi, si invitano i cittadini a utilizzare contatti telefonici e e-mail. Inoltre l’apertura al pubblico degli uffici comunali negli orari pomeridiani è sospesa.

In particolare, per quanto riguarda gli sportelli dei Servizi al cittadino del Comune si richiede ai cittadini la massima collaborazione al fine di ridurre al minimo indispensabile i servizi erogati a sportello, rimandando le pratiche non urgenti a dopo il 3 aprile (data in cui, a oggi, scadranno le misure) e utilizzando canali telefonici e digitali. Si richiede di applicare i rigidi criteri delle norme vigenti anche a banche, assicurazioni e notai che di norma richiedono ai cittadini di produrre certificati anagrafici: occorre rimandare tali richieste o effettuarle direttamente via posta elettronica.

Si ricorda, inoltre, che qualsiasi domanda o dichiarazione può essere compilata autonomamente, scaricando la modulistica dal sito del Comune o dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e inviata ai recapiti indicati allegando copia di un documento di identità.

Di seguito i recapiti per ogni informazione o richiesta di appuntamento: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0545 280888 – urp@comune.bagnacavallo.ra.it. Servizi demografici: 0545 280884-85-86 per anagrafe, certificati, autentiche; 0545 280882 per stato civile; anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it.

Elenco dei principali servizi con le nuove modalità di fruizione fino al 3 aprile

Carta d’identità elettronica

Soltanto in caso di comprovata urgenza, previo appuntamento telefonico. Se la carta è scaduta o è stata smarrita, si può sempre utilizzare un altro documento di riconoscimento.

Certificati e autentiche

Soltanto in caso di comprovata urgenza, previo appuntamento telefonico. Le richieste possono essere inviate anche via mail, con copia di un documento di identità. Si ricorda che i certificati non servono con la pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici e sul sito di Anpr si possono scaricare le autocertificazioni di tutti i propri dati anagrafici.

Cambi di residenza

Le dichiarazioni saranno ricevute soltanto via mail/pec/fax/posta. Informazioni e modulistica sono sulla pagina dedicata nella guida ai servizi sul sito del Comune.

Stato Civile

Apertura soltanto in caso di denunce di nascita o di morte. Per ogni altra richiesta contattare l’ufficio via telefono o mail/pec. Altri atti saranno garantiti soltanto in caso di grave e comprovata urgenza. I matrimoni potranno essere celebrati esclusivamente con gli sposi e i due testimoni, applicando le norme di sicurezza vigenti.

Segnalazioni

Soltanto attraverso app o sito Rilfedeur, in alternativa telefonare all’Urp.

Richieste idoneità alloggio

Sospese per la sospensione dei relativi procedimenti disposta dal Dpcm 8 marzo 2020 e delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno.

Rilascio o rinnovo tesserino parcheggio invalidi

Soltanto in caso di grave e comprovata urgenza.

Altri servizi erogati dall’Urp per conto degli uffici

Utilizzare la modulistica pubblicata sul sito del Comune o dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e trasmetterla ai recapiti indicati. I servizi di sportello Urp sono sospesi, salvo casi di grave e comprovata urgenza.