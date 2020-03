Complessivamente, sono 811 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 112 (8 in più rispetto a ). E salgono a 43 ( erano 38) le guarigioni, 41 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 2 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Foto 3 di 4







Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 113 a 146: 33, quindi, quelli nuovi, che riguardano 22 uomini e 11 donne; per dieci delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici. I nuovi decessi registrati riguardano 15 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 2 in quella di Rimini, 5 Reggio Emilia, uno Modena, uno Cesena e uno in quella di Cremona.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 679 (15 in più rispetto a ), Parma 430 (52 in più), Rimini 312 (67 in più), Modena 190 (27 in più), Reggio Emilia 123 (9 in più), Bologna 122, di cui 42 del circondario imolese (complessivamente 14 in più, tutti a Bologna), Ravenna 41 (10 in più), Forlì-Cesena 33 (di cui 22 a Forlì e 11 a Cesena, complessivamente 9 in più, di cui 4 a Cesena e 5 a Forlì), Ferrara 17 (5 in più rispetto a ).

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

679 casi a Piacenza (15 in più rispetto a )

(15 in più rispetto a ) 430 casi a Parma (52 in più)

(52 in più) 312 a Rimini (67 in più)

(67 in più) 190 a Modena (27 in più)

(27 in più) 123 a Reggio Emilia (9 in più)

(9 in più) 122 a Bologna e Imola (14 in più)

(14 in più) 41 a Ravenna (10 in più)

(10 in più) 33 a Forlì-Cesena (di cui 22 a Forlì e 11 a Cesena, 5 in più a Forlì e 4 in più a Cesena)

(di cui 22 a Forlì e 11 a Cesena, 5 in più a Forlì e 4 in più a Cesena) 17 a Ferrara (5 in più).

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

Dopo le 80mila mascherine chirurgiche di , il Dipartimento nazionale della protezione civile ne ha consegnate altre 160mila. Confermati i dati sulle 131.000 mascherine modello ffp2, le 3.180 mascherine modello ffp3 e le 738 tute mono uso.

Ulteriori consegne sono attese fin dalle prossime ore. Tutto il materiale proveniente dal DPC viene portato al deposito sanitario regionale di Reggio Emilia, da cui viene distribuito secondo i criteri prefissati, a uso esclusivo di medici, infermieri e personale sanitario (l’Agenzia non provvede a distribuire alcun dispositivo di protezione individuale).

INFORMATIVA DELLE AUTORITÀ SUI NUOVI 10 CASI A RAVENNA

Dei 10 nuovi casi di positività riscontrati in provincia di Ravenna, 4 sono pazienti di sesso femminile di 63, 68, 87 e 92 anni, e 6 di sesso maschile di 40, 55, 64, 65, 80 e 83 anni. Tre di essi sono in isolamento domiciliare in quanto privi di sintomi o con sintomi lievi, 3 sono ricoverati all’ospedale di Ravenna comunque in buone condizioni, mentre gli altri risultano ricoverati in una struttura privata del territorio. Tre di essi risultano residenti fuori dal territorio provinciale di Ravenna, mentre per gli altri sono al vaglio contatti con casi già noti. Tre dei pazienti precedentemente ricoverati in ospedale, nelle ultime ore sono stati dimessi e risultano clinicamente guariti.

LE MISURE IN VIGORE DALL’11 MARZO