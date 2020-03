“Nel complesso i ravennati hanno recepito le misure eccezionali, indicate dal decreto. I controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine hanno evidenziato solo qualche criticità”. È positivo il giudizio del Prefetto di Ravenna Enrico Caterino rispetto al comportamento dei ravennati in seguito all’entrata in vigore del Decreto del Consiglio dei Ministri (Io resto a casa), emanato il 9 marzo ed entrato in vigore il 10 (poi inasprito con le nuove misure disposte ieri sera 11 marzo). “Solo poche attività di ristorazione non hanno rispettato la chiusura entro le ore 18 ed è stato segnalato qualche piccolo assembramento – prosegue -. Forse non tutti i cittadini hanno capito con chiarezza le misure, ma nel complesso possiamo considerarci soddisfatti” .

“I cittadini devono comprendere che seguire le indicazioni del Governo è fondamentale per garantire la loro incolumità e quella di tutta la comunità – continua il Prefetto – e le forze dell’Ordine hanno il compito di sensibilizzare i cittadini al senso di responsabilità e al rispetto rigoroso delle disposizioni stabilite”.

Ripensando alle dinamiche verificatesi nello scorso fine settimana e per evitare che si possano ripetere, il Prefetto Caterino annuncia “tolleranza zero”: “durante i prossimi fine settimana ci sarà massima attenzione da parte delle Forze dell’ordine, sia lungo le arterie che portano ai lidi, che direttamente in spiaggia. I controlli saranno incisivi per evitare qualunque forma di assembramento, poiché è a rischio la pubblica incolumità. L’obbiettivo è contenere il diffondersi del virus, impedendo atteggiamenti superficiali e nocivi”.

“Il sistema è ai massimi livelli d’allerta. Quindi – prosegue il Prefetto – saranno predisposti controlli molto rigidi e ricordo a tutti che si rischia una denuncia a livello penale oltre che una sanzione”.

Rispetto alla Casa Circondariale di Port’Aurea, il Prefetto Caterino assicura che la situazione è sotto controllo e che non sono state registrate particolari criticità. “Al momento la situazione è tranquilla e viene costantemente monitorata. Sono state prese misure volte a intensificare la vigilanza e come Prefettura siamo in contatto costante con la direttrice della Casa circondariale e con il Comandante della Polizia Penitenziaria”. “Manteniamo un continuo aggiornamento in merito a qualsiasi piccola criticità, così da poter intraprendere eventuali misure necessarie. Per ora – assicura – la situazione è tranquilla”.

Il Prefetto, rivolgendosi ai cittadini, sottolinea che “i ravennati devono sapere che il sistema sanitario sta rispondendo molto bene e che anche le istituzioni preposte a garantire la gestione del sistema delle Emergenza stanno lavorando per assicurare il massimo livello di efficienza. In Prefettura è operativa un’Unità di Crisi ed è stato istruito il Centro di Coordinamento Soccorsi, che si riunisce costantemente per monitorare l’andamento e l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, in continuo contatto con le strutture sanitarie. Al tempo stesso, per quanto riguarda i controlli, le Forze dell’Ordine sono impegnate in un complesso sforzo operativo. Quindi il Sistema delle Istituzioni sta rispondendo bene ma è importante che i cittadini siano consapevoli che siamo di fronte ad un virus che non si riesce a contrastare attraverso terapie specifiche dal punto di vista medico e che l’unico sistema per superare questa difficile fase è evitare situazioni di contagio. Quindi devono essere i cittadini a collaborare, cercando di attenersi alle indicazioni stabilite dall’autorità governativa e dal Ministero della Salute”.

“Ritengo sia importante rivolgere un ringraziamento, e tutta la mia personale solidarietà, a tutti gli operatori medico-sanitari che stanno operando con impegno costante e in situazioni al limite” conclude Enrico Caterino.

Sul sito della Prefettura di Ravenna sono presenti i documenti relativi ai provvedimenti emanati dal Governo in merito all’emergenza sanitaria Covid-19, le raccomandazioni da seguire a cura del Ministero della Salute, il Modulo di Autodichiarazione da esibire alle Forze dell’Ordine nel caso di spostamento dal proprio domicilio (anche all’interno del Comune di residenza) e alcune note orientative per il cittadino.