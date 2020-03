In casa ha 350 grammi di droga: 26enne di Faenza in arresto per spaccio

I Carabinieri della Stazione Borgo Urbecco a Faenza hanno proceduto all’arresto di un 26enne faentino per detenzione illecita ai fini di spaccio, dopo una perquisizione presso l’abitazione del 26enne, che è stata poi estesa anche all’armadietto di sua proprietà presso la ditta in cui lavora e alla macchina in uso. Nell’abitazione i militari hanno rinvenuto sia sul divano che sulla mensola presente nel vano cucina vari barattoli contenenti sostanza stupefacente.

I barattoli in totale erano 12 più un pezzo intero di 97 grammi di hashish, un altro pezzo di hashish del peso di 5 grammi per un totale di 250 grammi di marijuana e 105 grammi di hashish. Inoltre il 26enne è stato trovato anche in possesso di un bilancino di precisione nonché della somma di 900 euro in contanti custodita in un barattolo metallico.

In camera da letto, all’interno del comodino è stato rinvenuto un porta oggetti in legno contenente 1000 euro, sequestrati come provento dell’attività di spaccio. Il 26enne è stato arrestato e il pm di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, Dott. Daniele Barberini, ha disposto di portare l’arrestato presso la propria abitazione sottoponendolo agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto, che è stato convalidato con obbligo di firma presso la Stazione. Sono stati chiesti i termini a difesa e il processo si terrà il 4 giugno 2020.