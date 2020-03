Nuovo appello di Michele de Pascale: “Non affollate pinete, parchi e spiagge nel weekend, è atteggiamento irresponsabile che mette in pericolo se stessi e gli altri”

Nuovo appello del Presidente della Provincia e Sindaco di Ravenna Michele de Pascale: “Non affollate pinete, lidi, parchi e spiagge nel week end, è un atteggiamento irresponsabile che mette in pericolo se stessi e gli altri”. Ecco il testo completo dell’appello.

“Carissimi cittadini e cittadine della provincia di Ravenna, in questi giorni stiamo cercando di darvi tutte le informazioni necessarie al fine di fronteggiare questa emergenza che sta coinvolgendo in maniera inedita il nostro territorio. Però ci tengo a mandarvi un messaggio in particolare, perché sono molto preoccupato per la situazione che si può creare nel prossimo weekend. Nello scorso weekend abbiamo visto, già in presenza di norme che lo vietavano, grandissimi assembramenti nei nostri lidi, nei parchi, nelle piazze. Questo comportamento, in questo momento, è irresponsabile e rischia di mettere in serissimo pericolo la salute di chi lo compie, ma anche dei suoi affetti e delle persone vicine. Non costringete le istituzioni a dover prendere in tal senso misure drastiche. Agiamo tutti in maniera responsabile.”

“Non è consentito di spostarsi in auto per fare passeggiate o per fare attività motoria. Se si deve fare una passeggiata lo si fa in luoghi isolati attorno a casa propria. Stessa cosa per l’attività motoria. Non è consentito spostarsi per andare ad affollare luoghi che rischiano di diventare pericolosi.”

“Sappiamo quanto siamo tutti affezionati ai parchi, alle nostre pinete, alle nostre spiagge, ai nostri lidi. Non è questo il momento di frequentarli. Questo weekend, quindi, abbiamo già pronti provvedimenti anche più duri che già nelle prime ore di sabato potremmo adottare, laddove ci accorgessimo che non si stanno attuando comportamenti corretti. E quindi lo ripeto, ve lo chiedo per i nostri anziani e per la nostra comunità, non affollate le spiagge, i lidi, i parchi e le zone di fruizione. È un atteggiamento irresponsabile che mette in pericolo voi e gli altri”.