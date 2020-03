Primo caso di Coronavirus a Russi. La sindaca Palli rassicura i cittadini: “Predisposte quarantene necessarie, situazione monitorata”

La sindaca di Russi, Valentina Palli informa tramite social di essere stata informata dall’Ausl del fatto che vi è una persona residente a Russi, che è risultata positiva al COVID-19. È il primo caso relativo al territorio russiano.

“Si tratta – spiega la sindaca – di una signora purtroppo molto anziana, che era già ricoverata in Ospedale e che è entrata lì in contatto con una persona positiva. AUSL, come previsto dai protocolli, con l’indagine epidemiologica ha individuato tutti coloro che, per motivi sanitari o parentali, hanno avuto contatti stretti con questa paziente attivando la misura dell’isolamento domiciliare a loro tutela, con l’obiettivo di contenere la situazione”.

“Voglio rassicurare tutti i miei cittadini – precisa Palli – : la situazione è continuamente monitorata e si stanno mettendo in campo tutte le possibili procedure per fare fronte a questa situazione inedita. In queste ore, assistiamo al massimo sforzo collettivo, a partire dal Dipartimento di sanità pubblica, per dare corso immediato ai vari provvedimenti di quarantena volontaria, indispensabili per contenere il contagio”.

“I nostri anziani – conclude la sindaca – sono raggiunti in queste ore da telefonate in cui si invita loro a stare a casa. La regola vale per tutti.

Uscite per necessità, salute o lavoro. Per il resto, attenetevi nel modo più stringente possibile alle dispozioni. Tutti insieme, riusciremo a rallentare il contagio”.