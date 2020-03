Tra i casi di Covid-19 segnalati mercoledì 11 marzo, quattro sono a Faenza. Appello del sindaco: “State a casa”

“Ieri sera i casi di positività al Covid-19 a Faenza sono saliti a quattro. State a casa, state a casa, state a casa”. È l’appello accorato che il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi rivolge ai suoi concittadini, perchè il contenimento dei contatti sociali è l’unica arma per ora a disposizione per combattere la battaglia contro la diffusione del virus.

“Vi prego – continua Malpezzi sul suo profilo social -, solo coloro che hanno esigenze o obblighi di lavoro, necessità di cure proprie o di famigliari, o gli altri motivi di necessità chiariti dal Governo, escano di casa. Più si va in giro e più si diffonde il contagio”.

E poi precisa: “L’attività motoria all’aria aperta è consentita, ma non fatela in parchi o percorsi affollati di gente. Sennò vi esponete a rischi.

Siate rigorosi. Pensate agli anziani che conoscete (sono quelli che rischiano di più se si ammalano). Offritevi per portare loro la spesa o altri servizi essenziali. Stiamo uniti. Passerà”.