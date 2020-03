Voucher per i centri estivi privati: il Comune di Cervia partecipa anche quest’anno al bando regionale

Nel territorio cervese, nell’ambito dei servizi ricreativi e ludici per l’infanzia, l’iniziativa pubblica del Comune è stata negli ultimi anni accompagnata da iniziativa di privati, che hanno realizzato tipologie differenziate di Centri Estivi, creando in tal modo nel territorio pluralità di offerte educative, rispondenti a “criteri di qualità”, idonee a fornire adeguata risposta ad esigenze differenziate. Nell’ambito dei servizi estivi per minori il Comune di Cervia aderisce anche per il 2020 al progetto Regionale per la conciliazione vita-lavoro al quale già ha partecipato con successo negli anni passati.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha già approvato le linee guida progettuali per la realizzazione di un intervento pubblico finanziato con risorse F.S.E. per l’erogazione di assegni destinati al sostegno delle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi per bambini e ragazzi.

La Regione con questa iniziativa, destina risorse ai Comuni per il coordinamento e la gestione del progetto per sostenere l’accesso, da parte delle famiglie, a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche-educative e che costituiscono occasioni di apprendimento nonché strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita dei bambini e dei ragazzi. Destinatari: bambini e i ragazzi di età compresa fra 3 e 13 anni di famiglie in difficoltà.

L’area politiche educative ha già messo in atto la procedura per l’individuazione dei centri estivi con le modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna. Appena individuati saranno pubblicati sul sito del comune di Cervia sulle pagine tematiche del servizio politiche educative.