Si sono svolte oggi, 13 marzo, come di consueto ma con modalità decisamente alternative e legate alle esigenze imposte dalla crisi sanitaria in corso, le commemorazioni ufficiali per i 13 morti della tragedia Mecnavi, di cui ricorre quest’anno il 33° anniversario.

Dopo la rituale deposizione delle corone sullo scalone del Comune di Ravenna, sotto la targa che ricorda i morti sul lavoro, da parte delle autorità, il sindaco Michele de Pascale ha tenuto un discorso in videoconferenza, seguito da quello del segretario della Cgil di Ravenna Costantino Ricci, presente in municipio in rappresentanza anche delle altre due sigle sindacali. Infine si è tenuta una videolezione sul contesto storico in cui avvenne la tragedia, realizzata da Alessandro Luparini direttore della Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani”.

“Spero che anche tanti ragazzi delle scuole di Ravenna possano essere collegati con noi – ha detto il sindaco -. Il 13 marzo è una giornata molto importante e molto sentita per Ravenna: ricordiamo quel giorno del 1987, nel quale hanno perso la vita 13 operai che lavoravano nella nave gasiera Elisabetta Montanari. Alcuni erano negli ultimi giorni del loro lavoro, altri erano nei primi, ma tutti erano persone che stavano costruendosi la loro vita, vita che è stata spezzata perché non c’è stato nessun rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Tutti gli anni ci riuniamo per ricordarli e riflettere insieme sui temi della sicurezza del lavoro che purtroppo continua a mietere ancora tante vittime e ribadiamo il”Mai Più”, di quei giorni”.

Parlando di sicurezza, il sindaco ha ricordato l’importanza di rispettare le regole, in tempi di coronavirus: “Lo dico ai più giovani, il virus può colpire tutti, ma rischia di mietere molte molte vittime negli anziani. I nostri nonni hanno fatto molto per noi, se ora per qualche mese dobbiamo cambiare le nostre abitudini non credo sia un grande sacrificio per la comunità. Si può e si deve fare”.

Poi ha ringraziato i lavoratori del settore medico e sanitario, chiamati in questi giorni ad uno sforzo notevole: “Il pensiero va alle tante persone che in questi giorni stanno lavorando, spesso spaventati, in contesti estremi, come quelli del comparto della salute, ai quali dobbiamo inchinarci per lo sforzo estremo che stanno portando avanti. Tra i contagiati, molti sono loro. Un profondo grazie va a loro e a tutti i lavoratori che in questi giorni continuano le loro attività e portano avanti l’Italia. Da parte nostra, delle istituzioni ma anche dei singoli cittadini, l’impegno deve essere massimo, per tutelarli”.

Ha infine ricordato i nomi dei 13 lavoratori deceduti nell’incidente “perchè i loro nomi risuonino in quest’aula”:

Filippo Argnani 40 anni

Marcello Cacciatore di 23 anni

Alessandro Centioni, 21 anni,

Gianni Cortini, 19 anni,

Massimo Foschi, 36 anni,

Marco Gaudenti, 18 anni,

Domenico La Polla, 25 anni,

Mosad Mohamed Abdel Hady, 36 anni,

Vincenzo Padua, 60 anni, unico dipendente della Mecnavi ad un passo dalla pensione

Onofrio Piegari, 29 anni,

Massimo Romeo, 24 anni,

Antonio Sansovini, 29 anni,

Paolo Seconi, 24 anni.

È intervenuto poi il segretario Cgil Costantino Ricci, ricordando che i fatti che concorsero a determinare la tragedia dei cantieri Mecnavi sono da rintracciarsi in caporalato, lavoro nero, ricatto intimidatorio verso le fasce più emarginate, negli appalti e nei subappalti al massimo ribasso, tutti fattori che portano facilmente alla violazione di ogni minima norma sulla sicurezza del lavoro.

Ha parlato di questi fattori come di un “cancro che era stato sottovalutato” e che si annidava nelle viscere del Porto di Ravenna. “Nessuno di quegli uomini era iscritto al sindacato – ha ricordato -, la fame di lavoro li aveva portati ad essere vittime ancora prima, del caporalato e del lavoro nero.

Il ricordo di quella tragedia deve servire all’impegno del presente, a contrastare quella guerra civile che dopo 33 anni fa ancora più di 1000 morti all’anno in Italia. Deve servire a nuova unità per arginare la deregolamentazione che la globalizzazione sta introducendo nel lavoro”.

Questi alcuni numeri sui morti sul lavoro, forniti da Ricci:

1089 morti sul lavoro e per recarsi al lavoro nel 2019

52 morti solo a gennaio 2020

641.638 infortuni registrati dall’Inail in Italia nel 2019

12 infortuni mortali nella provincia di Ravenna nel 2018

7 morti sul lavoro in regione Emilia Romagna solo a gennaio 2020

E anche lui si è unito al sindaco nel ricordo dei lavoratori attualmente impegnati nella sanità e nei comparti produttivi ancora in attività durante questa crisi sanitaria: “tanti operai nelle fabbriche stanno portando avanti il loro dovere, dobbiamo tutelarli al meglio, non facciamo rischiare la propria salute ai lavoratori che stanno portando avanti l’Italia in questa crisi. Mi unisco al plauso del sindaco agli operatori sanitari”.

L’INCIDENTE

Il disastro della motonave Elisabetta Montanari avvenne a Ravenna venerdì 13 marzo 1987, durante le operazioni di manutenzione straordinaria della nave gasiera: L’evento fu scatenato da un incendio nella stiva 2 dell’imbarcazione: le esalazioni sprigionate dalla combustione causarono la morte per asfissia di 13 operai impegnati nel cantiere di manutenzione.

L’imbarcazione, appartenente al compartimento marittimo di Trieste, era una nave cisterna di fabbricazione norvegese adibita al trasporto di gas GPL. Da alcuni giorni era stata tirata in secco in un bacino di carenaggio del porto di Ravenna per essere sottoposta a operazioni di riclassificazione condotte in un cantiere di manutenzione di cui era titolare la Mecnavi s.r.l..

