Alessandra, ravennate a Londra: “gli inglesi guardano noi italiani come noi guardavamo i cinesi qualche tempo fa”

Sono tanti gli italiani che vivono all’estero e che in questo momento, separati dai loro cari rimasti in patria, non possono far altro che guardare da lontano a un’Italia piegata dall’emergenza Coronavirus. Abbiamo parlato con Alessandra Maffei, ravennate, classe ’89, che da diversi anni vive e lavora a Londra, raccogliendo la sua testimonianza.

“Stiamo vivendo un momento storico mai verificato prima – ci racconta Alessandra – e da italiana all’estero mi tengo aggiornata il più possibile leggendo le news e controllando i social media. La cosa che più mi ha colpita è la velocità con cui la situazione è in continua evoluzione in Italia e nel resto del mondo. Il Regno Unito sta, a mio avviso, sottovalutando la gravità della situazione, un po’ come fino a qualche settimana fa in Italia quando si sentiva dire “continuate a uscire, l’economia non può fermarsi, è soltanto un’influenza”.

“Mi si stringe il cuore – ammette Alessandra – a vedere il mio paese e la mia città d’origine in ginocchio, gli ospedali in difficoltà e a non poter vedere i miei familiari se non via Skype. Mi addolora ancora di più vedere che la gente in altri paesi e in particolare nel mio paese ‘adottivo’ non sta prendendo provvedimenti adeguati per prevenire e combattere il virus. Non siamo in Inghilterra assolutamente preparati per quest’emergenza. Gli inglesi guardano noi italiani come noi guardavamo i cinesi qualche tempo fa: con incredulità e sospetto. Temo ne pagheremo le conseguenze”.