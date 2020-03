Chiusi tutti i parchi urbani, le pinete e le spiagge in provincia di Ravenna

Seguendo le raccomandazioni fornite dall’Ausl in coerenza con ulteriori provvedimenti presi da altri Comuni della regione, è stata decisa la chiusura, in tutta la Provincia di Ravenna, di tutti i parchi pubblici urbani e delle spiagge da sabato 14 marzo fino a revoca del presente provvedimento, a cui si aggiungono il divieto di accesso alle dighe foranee, ai moli guardiani e alle pinete (di Ravenna e Cervia).

Questa decisione intende evitare che nel week end, momento nel quale notoriamente s’intensificano gli sport e le attività all’aria aperta, si generino assembramenti che possono vanificare gli sforzi fatti nelle scorse settimane per la prevenzione e il contenimento alla diffusione del COVID19.

Lo ricordiamo, le attività motorie e gli sport all’aperto sono da considerarsi consentiti laddove si possano svolgere nella totale solitudine e comunque in luoghi che non presuppongano spostamenti con veicoli a motore.