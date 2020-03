Coronavirus: situazione di massima allerta su San Zaccaria. Appello del sindaco ai residenti: “State a casa”

C’è massima allerta nella frazione di San Zaccaria per il contenimento del contagio da Coronavirus. Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha infatti diramato una nota, nella quale spiega che nell’ambito dell’indagine epidemiologica svolta dal dipartimento di Sanità pubblica di Ravenna dell’Ausl Romagna, che ha intercettato i contatti stretti dei pazienti risultati positivi attivando i relativi provvedimenti di isolamento e sorveglianza attiva, è emerso in particolare che una fortissima attenzione è necessaria in questa zona.

“La raccomandazione – spiega il sindaco – di seguire in maniera molto rigorosa le disposizioni vigenti per tutta la cittadinanza (e cioè la massima limitazione dei contatti interpersonali, la permanenza al proprio domicilio se non strettamente indispensabile, il rispetto assoluto della quarantena e delle relative modalità per coloro che si trovano in tale situazione) è dunque particolarmente forte per i residenti in quel territorio: tutto questo per garantire il più possibile la sicurezza del singolo e per contenere la diffusione delle esposizioni al coronavirus, elemento importante per tutti ma in particolare per i soggetti più deboli come le persone anziane e/o affette da patologie croniche”.