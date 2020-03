Il Teatro Socjale di Piangipane in lutto per la morte di Enzo Gulminelli

I volontari del Teatro Socjale di Piangipane piangono con dolore la scomparsa del caro amico Enzo, da tutti conosciuto come Macky. Aveva 73 anni.

Enzo, profondo amante ed esperto di musica, con un (lontano) passato di tecnico musicale in Rai, è stato fra i fondatori del Circolo Teatro Socjale e uno dei primi direttori artistici, negli anni pionieristici della nascita, assieme al compianto Danilo Papa e ad Antonio De Rosa.

Amante di tutti i generi musicali, Enzo era profondamente esperto di jazz, di blues e della musica d’autore italiana. Amico di tantissimi artisti, non c’era concerto in regione che non vedesse la sua partecipazione. Una casa piena di dischi e di CD, era sempre pronto a consigliare e indirizzare il Socjale nella sua programmazione e proposta musicale.

È stato il maestro di tanti di noi, ma anche l’amico, anzi il fratello maggiore, sempre pronto a ridere e scherzare su tutto e grande compagno di gioco. Un grande amore per la vita e per il piacere, che ha sempre affrontato con un po’ di sfrontatezza, anche non curandosi dei problemi che, inesorabilmente, stavano minando il suo stato di salute. E che alla fine lo hanno travolto.

I volontari del Socjale abbracciano (virtualmente in questo periodo di restrizione) con calore la moglie, la figlia ed i nipoti. Il teatro lo ricorderà con un evento a lui dedicato, non appena sarà possibile. Durante il suo funerale, in forma strettamente privata per le vigenti disposizioni governative, il teatro risuonerà (a porte chiuse), della sua musica preferita.

Addio caro Enzo, che la terra ti sia lieve.

I Volontari del Teatro Socjale di Piangipane