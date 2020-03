Ordinanza del Sindaco di Faenza sospende limitazioni ai titolari di abbonamenti Piano Sosta

In relazione alle prescrizioni impartite dai Decreti anti coronavirus per le quali è imposto l’obbligo di evitare gli spostamenti sull’intero territorio nazionale e atteso che detta prescrizione impone ai residenti e agli abbonati del Piano della Sosta di ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile, la Polizia locale, tramite ordinanza del Sindaco di Faenza, ha sospeso le limitazioni imposte ai titolari di abbonamenti per il Piano della Sosta, nelle zone ad Alta tariffazione. L’ordinanza di sospensione avrà validità fino alla revoca dei provvedimenti emergenziali adottati per il contenimento del virus COVID-19. Pertanto, per tutto il periodo, a tutti i titolari di abbonamento e ai residenti è consentita la sosta nelle zone ad Alta tariffazione anche nella fascia oraria dalle 09,00 alle 18,00.

MALPEZZI CHIUDE I PARCHI FAENTINI

“A partire da domani (14 marzo, ndr), ho disposto la CHIUSURA DEI PARCHI CITTADINI, delle aree attrezzate con giochi o con attrezzature sportive e di tutte le aree verdi comunali, comprese le aree sgambamento cani. Per il nostro bene dobbiamo essere assolutamente rigorosi, responsabili e collaborativi. Lo ripeto ancora una volta: RESTIAMO A CASA! Grazie.” Così Giovanni Malpezzi sulla sua pagina Facebook un’ora fa.