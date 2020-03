Proni, Presidente dell’Unione: appello ai cittadini perché rispettino le regole, in arrivo maggiori controlli

Il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha lanciato il proprio appello ai cittadini, a nome di tutti gli amministratori della Bassa Romagna, in vista del primo fine settimana con forti limitazioni alla circolazione: l’invito è a rispettare le regole che invitano a restare a casa.

“Per prima cosa vorrei ringraziare i cittadini, le imprese, il personale sanitario, le forze dell’ordine per il grande sacrificio cui ognuno di noi è chiamato in questi giorni di emergenza per l’intero Paese – esordisce la presidente Proni -. Ci apprestiamo ad affrontare il primo fine settimana di restrizioni inevitabilmente molto più severe. Il territorio della Bassa Romagna ha reagito con grande responsabilità sin dall’inizio dell’emergenza e ora è chiamato a un ulteriore sforzo. Non dobbiamo affollare i parchi e le aree verdi e dobbiamo continuare a uscire soltanto per vere necessità. Verranno intensificati i controlli per il rispetto delle disposizioni ministeriali: prima di tutto però quello che deve motivarci è il rispetto per noi stessi e per gli altri. È l’unico modo per superare assieme questo difficile momento e per ritrovarci il prima possibile con notizie positive per tutti noi”.

Il video è stato condiviso sulle pagine Facebook istituzionali dell’Unione e dei 9 Comuni della Bassa Romagna.