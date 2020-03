Ravenna, nuove modalità di accesso allo Sportello sociale per la non autosufficienza

In ottemperanza alla normativa sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, si informa che lo Sportello sociale per la non autosufficienza, con sede in via Massimo d’Azeglio 2, riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 17.

Per richiedere un appuntamento è possibile contattare l’ufficio ai seguenti recapiti: tel. 0544.482789/485317 e-mail:non autosufficienza@comune.ra.it

L’utenza è cortesemente invitata a presentarsi all’orario prenotato per evitare situazioni di sovraffollamento dei locali.