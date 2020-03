Spesa online a domicilio fino al 3 aprile: iniziativa del gruppo Crai. Tutti i negozi in provincia di Ravenna

Il Gruppo Crai per far fronte all’emergenza Coronavirus ed essere concretamente vicino al territorio in cui opera, informa che consegnerà a tutti la spesa online a casa gratuitamente fino al 3 aprile, per tutti coloro che faranno la spesa online (spesa possibile a partire da 30€) in 6 dei 9 negozi Crai presenti a Ravenna e provincia, già abilitati alla consegna a domicilio (gli altri tre nel ravennate sono operativi per la spesa online ma non per la consegna a domicilio).

Il servizio sarà erogato attraverso il sito di spesa online www.craispesaonline.it (in tutti i comuni dove è attivo il servizio di consegna a domicilio di Crai Spesa Online).

Inoltre, per i territori coperti dal servizio di Crai Spesa Online, è possibile effettuare anche gli ordini telefonicamente chiamando al numero verde 800550088.

www.craiweb.it |www.craispesaonline.it |www.facebook.com/craiweb | www.instagram.com/crai_supermercati

I NEGOZI ONLINE IN PROVINCIA DI RAVENNA CHE CONSEGNANO A DOMICILIO

CRAI Lugo

Via Provinciale Felisio, 84 48022 Lugo

gruppopagliuti.lugo@ama-crai.it | 0545 22253

CRAI Lugo Esseci

Via Giuseppe Scarabelli, 1 48022 Lugo

gruppofornace.lugo@ama-crai.it | 054533369

CRAI Lugo Voltana

Via Pastorella, 16 48022 Lugo

gruppofornace.voltana@ama-crai.it | 0545/72988

CRAI Cotignola

Via G. Falcone, 4 48033 Cotignola

gruppopagliuti.cotignola@ama-crai.it | 0545-992504

CRAI Massa Lombarda

Viale G. Zaganelli, 16 48024 Massa Lombarda

gruppopagliuti.massalombarda@ama-crai.it | 0545/971088

CRAI Faenza

Via Naviglio, 41/B 48018 Faenza

trestelle.naviglio@ama-crai.it | 0546667054