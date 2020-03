Ravenna, Sportello unico per l’edilizia: nuove misure per la gestione dell’utenza

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Comune di Ravenna informa che tutti gli uffici dello Sportello unico per l’edilizia, a partire da lunedì 16 marzo e fino a nuove disposizioni, gestiranno gli appuntamenti con prenotazione on line, utilizzando questo link https://bit.ly/39FQUkI. Gli appuntamenti avverranno tramite consulenza telefonica o mediante scambio di e mail.

Sarà possibile recarsi presso gli uffici tecnici comunali solo per situazioni indifferibili ed urgenti, previo appuntamento concordato direttamente con il tecnico/operatore competente.

L’Ufficio archivio (il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 13) e l’Ufficio accettazione (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00) seguiranno le stesse modalità, con possibilità di prendere appuntamenti telefonici.

L’Ufficio accesso atti (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00) riceve solo previo appuntamento.

Si raccomanda l’inoltro delle pratiche edilizie tramite modalità telematica (pec) o mediante invio postale.