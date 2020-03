All’Esp di Ravenna un commosso applauso d’incoraggiamento agli ospedali e a chi lavora nell’ipermercato

“Per ringraziare tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali e di incoraggiamento per tutti noi un gesto semplice per unire le nostre mani”: è il messaggio, seguito da un lungo e commosso applauso da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dell’ipermercato Esp di Ravenna, che è stato diffuso in un video girato oggi, sabato 14 marzo, intorno alle 12, all’ipermercato Esp di Ravenna e pubblicato su Facebook. Il video è già diventato virale, raccogliendo i commenti di elogio e di solidarietà da parte di molti utenti.

Fonte Gruppo Facebook "Sei di Ravenna se..."