Coronavirus. Nuovi 23 casi in provincia di Ravenna, nessuno in terapia intensiva. Alcuni casi in palestra

Rispetto ai 23 nuovi casi di positività accertati in provincia di Ravenna, le Autorità dichiarano che di questi 11 sono donne e 12 uomini; 11 persone sono ricoverate in ospedale a Ravenna, nessuna in terapia intensiva, mentre le altre 12 persone sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi molto lievi.

Rispetto a questi nuovi casi, va precisato che 2 fanno riferimento a persone che lavorano o hanno residenza fuori provincia, 3 sono riconducibili ad un cluster presente in un’altra provincia e gli altri sono invece collegati a casi già noti sul territorio.

Vi sono 9 casi a Ravenna di cui alcuni riconducibili ad un cluster legato ad una palestra, i cui frequentatori sono stati individuati e contattati dal Dipartimento di igiene pubblica di Ravenna dell’Ausl Romagna e sono monitorati.

A Cervia vi sono 8 casi tutti riconducibili a nuclei famigliari collegati con positività già note, a loro volta individuati e monitorati.