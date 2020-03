In Emilia-Romagna sono complessivamente 2.644 i casi di positività al Coronavirus, 381 in più rispetto all’aggiornamento di . Passano da 8.787 a 10.043 i campioni refertati.

Complessivamente, sono 1.055 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 152 (24 in più rispetto a ). Salgono a 54 ( erano 51) le guarigioni, 51 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Foto 3 di 5









Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 201 a 241: 40, quindi, quelli nuovi, che riguardano 22 uomini e 18 donne. Per 10 delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici. I nuovi decessi registrati riguardano 24 residenti in provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 1 in quella di Reggio Emilia, 4 in quella di Bologna, 2 in quella di Ferrara e 1 del lodigiano.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

853 casi a Piacenza (143 in più rispetto a )

(143 in più rispetto a ) 570 casi a Parma (52 in più)

(52 in più) 398 a Rimini (35 in più)

(35 in più) 306 a Modena (55 in più)

(55 in più) 195 a Bologna e Imola (40 in più)

(40 in più) 153 a Reggio Emilia (15 in più)

(15 in più) 78 a Ravenna (23 in più)

(23 in più) 62 a Forlì-Cesena (di cui 38 a Forlì e 24 a Cesena, 8 in più a Forlì e 5 in più a Cesena)

(di cui 38 a Forlì e 24 a Cesena, 8 in più a Forlì e 5 in più a Cesena) 29 a Ferrara (5 in più). Il commissario all’emergenza E-R, Sergio Venturi: “ aumento di circa il 16% dei positivi, un dato in linea con le aspettative” “ abbiamo un aumento di persone positive al virus di circa il 16%, di cui quasi la metà con sintomi lievi e in isolamento a casa. Un dato che ci aspettavamo e in linea con le previsioni. Per quanto riguarda il dato per provincia, anche qui siamo in linea in tutti i territori con Piacenza che registra un numero di positivi maggiore, un dato che si spiega col fatto che da è autonoma nella refertazione dei test – non deve più inviare i tamponi a Bologna o Pavia – e quindi sta ‘smaltendo’ una situazione pregressa. In sostanza, abbiamo l’esito di numerosi test svolti nei giorni scorsi”. Così il commissario regionale per l’emergenza Coronavirus, Sergio Venturi, nel consueto appuntamento quotidiano sulla pagina Facebook della Regione Emilia-Romagna. “Anche se siamo abituati a enfatizzare i numeri negativi, non dobbiamo però dimenticare quelli positivi – prosegue Venturi -, come ad esempio l’alto numero delle persone che sono in isolamento a casa senza bisogno di ricorrere al ricovero in ospedale e il numero di guariti, che sappiamo essere molti di più dei 54 comunicati dalle Aziende, ovviamente più attente al numero di positivi e a quello dei decessi che continuiamo a registrare, 40 in più. E poi la prevenzione che state facendo restando a casa- ha detto rivolto a chi era all’ascolto: a Reggio Emilia, per esempio, popolazione che risponde rapidamente ai consigli per la salute, abbiamo un 10% in più di contagiati, il più basso della regione. Anche a Parma e a Rimini le misure restrittive adottate dai sindaci e, in particolare, l’invito del sindaco Gnassi di restare a casa diffuso per le strade, cominciano a dare i loro effetti. Per quanto riguarda Parma abbiamo altre notizie positive. Intanto, sono stati superati i problemi al Pronto soccorso di Fidenza e poi abbiamo avuto la risposta positiva dell’Università, dopo l’appello di , per consentire i primi esami di laurea agli infermieri già la prossima settimana.” “Sono fiducioso che ce la faremo, tenendo duro e sapendo che nei prossimi giorni di potranno esserci degli incrementi ma poi vedremo la luce. Va bene come ci stiamo comportando – continua Venturi-. Lo vedo dalle strade deserte, lo sento nelle dichiarazioni delle persone, e nei flash mob che ci fanno battere le mani tutti insieme e ci fanno sentire vicini. Con un’ultima raccomandazione: stare insieme ai propri affetti vuol dire stare vicini, ma sempre a più di un metro di distanza, per salvaguardare i nostri cari e far sì che nessuno di loro si ammali per colpa nostra. Alla fine, come dice il Cardinale Zuppi, scopriremo che siamo diventati più comunità e saremo più forti. Impareremo a parlare tra di noi e avremo bisogno di abbracciarci, stringerci le mani e quando potremo farlo non sarà più come prima”. 23 nuovi casi a Ravenna: 11 all’Ospedale di Ravenna ma non in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare – Alcuni casi legati a una palestra Rispetto ai 23 nuovi casi di positività accertati in provincia di Ravenna, le Autorità dichiarano che 11 sono donne e 12 uomini; 11 sono ricoverati in ospedale a Ravenna, nessuno in terapia intensiva, mentre gli altri 12 sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi molto lievi.

Rispetto a questi nuovi casi, va precisato che 2 fanno riferimento a persone che lavorano o hanno residenza fuori provincia, 3 sono riconducibili ad un cluster presente in un’altra provincia e gli altri sono invece collegati a casi già noti sul territorio; in particolare vi sono 9 casi a Ravenna di cui alcuni riconducibili ad un cluster legato ad una palestra, i cui frequentatori sono stati individuati e contattati dal Dipartimento di igiene pubblica di Ravenna dell’Ausl Romagna e sono monitorati.

A Cervia vi sono 8 casi tutti riconducibili a nuclei famigliari collegati con positività già note, a loro volta individuati e monitorati. Otto nuovi casi a Cervia: la dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri “Registrati otto nuovi casi di Coronavirus a Cervia, che si vanno a sommare ai 5 dei giorni scorsi, di cui un 89enne deceduto . Si tratta di 4 donne e 4 uomini, di cui 3 ricoverati all’Ospedale di Ravenna, alcuni dei casi risultano collegati. Sono subito state applicate le normali prassi del caso e l’Ausl Romagna si è prontamente occupata di effettuare l’indagine epidemiologica e di isolare le persone che hanno avuto contatti con gli 8 casi. Ricordiamo in questa occasione quanto sia necessario rispettare le norme igienico-sanitarie e tutte le regole imposte dal Decreto Ministeriale e dall’Ordinanza Comunale. Restate a casa.”

Situazione degli ospedali

Prosegue senza sosta il lavoro della rete ospedaliera dell’Emilia-Romagna in risposta al Piano regionale illustrato nei giorni scorsi dal presidente Bonaccini e dal commissario Venturi per far fronte all’emergenza Covid-19. Ad sono 1.571 i posti letto già allestiti nell’intero territorio regionale per i pazienti colpiti da Coronavirus: 174 in più rispetto a .

In particolare, si sono aggiunti a Piacenza due ospedali Covid grazie all’accordo con le strutture private accreditate del territorio: la Casa di Cura Sant’Antonino e il San Giacomo. E anche l’Ospedale di Bobbio, sempre nel piacentino, è Covid hospital da . A queste strutture si affiancano, come Covid hospital, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, sempre nel piacentino.

A Parma,il padiglione Barbieri e il padiglione 26 dell’ospedale Maggiore (hub) operano come Covid hospital. Sono già pronti per diventare ospedale Covid Fidenza e Borgo Taro, nel parmense.

Nel reggiano, a supportare l’hub di Reggio Emilia città (Arcispedale Santa Maria Nova Nuova) c’è Guastalla (ospedale Covid).

A Modena opera come hub il Policlinico (Baggiovara dà supporto per l’area intensiva). Pronti per diventare ospedali Covid Carpi, Mirandola e Sassuolo.

A Bologna, nell’hub del Sant’Orsola, verrà riattivato a breve un padiglione dedicato, il 25. Già definito ospedale Covid il Bellaria, che funzionerà come tale anche per l’imolese.

Per Ferrara, in caso di necessità l’hub del Sant’Anna sarà supportato come Covid dall’ospedale del Delta.

Infine, per la Romagna, agli hub di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena verranno affiancati come Covid hospital da Lugo e Riccione.

Punti Triage



È stato completato l’allestimento di due punti triage a Bologna: una tenda triage all’Ospedale Sant’Orsola e, una tenda normale, una tenda media e un bagno presso l’Ospedale Maggiore.

Ed è stato allestito, sempre , un nuovo punto triage presso l’ospedale di Argenta nel ferrarese, mentre è stato integrato il presidio al 118 di Modena con una tenda con funzioni di magazzino.

Infine, presso Irst Centro oncologico di Meldola, nel forlivese-cesenate, è stato allestito il punto triage con una tenda e due gazebi.

Questi gli altri punti triage attivi in Emilia-Romagna: 3 in provincia di Piacenza (Piacenza città, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni); 3 in provincia di Parma (Parma città, Vaio di Fidenza e Borgotaro); 3 in provincia di Reggio Emilia (Reggio Emilia città, Montecchio e Guastalla); 5 in provincia di Modena (Sassuolo, Vignola, Mirandola, Pavullo nel Frignano e Modena città, dove la tenda è davanti alla sede del 118, a supporto degli operatori); 1 nella città metropolitana di Bologna (Imola); 1 in provincia di Ferrara (Cento); 1 nella Repubblica di San Marino.

Dispostivi di protezione individuale



Sono state consegnate , da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, 15 mila mascherine a ciascuna prefettura per la distribuzione alle forze dello Stato – Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Carabinieri, ecc. – mentre una ulteriore quota di 2 mila mascherine per provincia è stata distribuita alle forze di polizia locali (polizia municipale).