Controlli di Polizia in uscita e in entrata dalle cittadine balneari, palizzate chiuse (nelle foto si può vedere la situazione a Marina di Ravenna): da oggi sabato 14 marzo partono le nuove misure per arginare l’epidemia di Coronavirus. Nel pomeriggio di ieri 13 marzo infatti “Seguendo le raccomandazioni fornite dall’Ausl” i diciotto sindaci della Provincia di Ravenna hanno deciso di disporre “la chiusura di tutti i parchi pubblici urbani e delle spiagge da sabato 14 marzo fino a revoca del presente provvedimento (a cui si aggiungono nel comune di Ravenna il divieto di accesso alle dighe foranee, ai moli guardiani e alle pinete)”, decisione presa “per evitare che nel week end si generino assembramenti che possono vanificare gli sforzi fatti nelle scorse settimane per la prevenzione e il contenimento alla diffusione del COVID19”.

Ricordando che “le attività motorie e gli sport all’aperto sono da considerarsi consentiti laddove si possano svolgere nella totale solitudine e comunque in luoghi che non presuppongano spostamenti con veicoli a motore”, si raccomanda ai cittadini di informarsi sulle indicazioni che riguardano il proprio comune di appartenenza attraverso i siti internet dei Comuni e delle loro Unioni.