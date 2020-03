Il dolore del Sindaco di Cervia Massimo Medri per la morte di un 89enne

“Abbiamo appreso questa sera dall’Ausl Romagna la triste notizia del decesso dell’89enne residente a Cervia, che era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa del Coronavirus presso l’Ospedale di Ravenna. L’uomo soffriva di patologie pregresse. A nome personale e di tutta la città di Cervia, porgiamo le più sentite condoglianze e ci stringiamo al dolore della famiglia. Chiediamo a tutti i cittadini di seguire scrupolosamente le direttive del Ministero. Sconfiggeremo questo virus insieme.” Così il Sindaco di Cervia Massimo Medri sul decesso di ieri 13 marzo.

Dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri sui servizi per gli anziani

“In questi giorni operatori del servizio sociale dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi stanno effettuando telefonate ai cittadini ultrasettantacinquenni per informarli in modo ancora più preciso su quali siano le prescrizioni da utilizzare in questi giorni da parte di tutti, ma in particolare da parte degli anziani. Il servizio viene svolto da dipendenti e collaboratori del Comune di Cervia e viene comunicato un altro numero, sempre del comune di Cervia, a cui potete rivolgervi sia per necessità che per ulteriori informazioni. È il comune che ha voluto questo servizio per stare vicino ai propri cittadini e per infondere fiducia nei servizi”.