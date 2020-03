Il Sindaco di Cervia ha chiuso al pubblico spiagge, parchi, aree verdi e pinete

Per via dell’emergenza Coronavirus, così come tutti i Sindaci della Provincia dopo la riunione tenutasi presso la Prefettura – il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha ordinato – a partire da oggi 14 marzo e fino a revoca della presente Ordinanza – la chiusura al pubblico di tutte le spiagge, i parchi, giardini e aree verdi comunali, pinete litoranee e pinete comunali, ivi compresi gli argini fluviali e delle acque pubbliche.

L’ordinanza stabilisce che l’accesso alle suddette aree è ammesso al personale di vigilanza, al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle concessioni demaniali.

L’ordinanza avverte che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale.