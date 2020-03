Va fuori strada con l’auto e finisce nel fosso: incidente a San Pietro in Vincoli

Questa mattina, sabato 14 marzo, un automobilista è finito fuori strada su Via Formella inferiore, a San Pietro in Vincoli, finendo nel fosso. Subito soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e elimedica, hanno trasportato il ferito, ultrasessantenne, all’ospedale Bufalini di Cesena pare non in gravi condizioni. Sul posto si sono precipitati anche I Vigili del Fuoco per aiutare nei soccorsi e la Polizia Locale per I rilievi del caso.