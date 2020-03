Coronavirus. Altri due casi a Russi. Sono in isolamento a casa. Il commento del Sindaco Palli

“Sono stata prontamente informata dall’Ausl del fatto che vi sono altre due persone residente a Russi, che sono risultate positive al COVID-19. Entrambe stanno piuttosto bene pertanto non si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Sono ovviamente in quarantena domiciliare unitamente a tutte le persone venute in contatto con loro. Si tratta di una persona che lavora in un ambiente a rischio e di una persona che è tornata dalla Lombardia, quindi la catena del contagio è stata prontamente ricostruita.” Così il Sindaco di Russi Valentina Palli sulla sua pagina Facebook.

“AUSL, come previsto dai protocolli, con l’indagine epidemiologica ha individuato tutti coloro che, per motivi sanitari o parentali, hanno avuto contatti stretti con queste/i pazienti attivando la misura dell’isolamento domiciliare a loro tutela, con l’obiettivo di contenere la situazione. Voglio rassicurare tutti i miei cittadini: la situazione è continuamente monitorata e si stanno mettendo in campo tutte le possibili procedure per fare fronte a questa situazione inedita. C’è un modo per fermare la catena dei contagi. È davvero semplice anche se comporta qualche sacrificio: STATE A CASA. Uscite solo per necessità (spesa, farmacia, accudimento di genitori anziani o di bambini), salute o lavoro. I numeri delle persone contagiante crescerà nei prossimi giorni, lo sappiamo. Per governare questo problema abbiamo bisogno di tutti. STATE A CASA. Questa battaglia ha bisogno di ognuno di noi per essere vinta. Conto sul Vostro aiuto” conclude il Sindaco.