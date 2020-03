Emergenza Covid-19: le misure adottate e condivise dalle aziende del trasporto pubblico in Emilia Romagna

Prosegue, in maniera coordinata con le altre aziende di trasporto pubblico della Regione, la collaborazione nel valutare ed adottare con massimo impegno le misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle ordinanze nazionali e regionali.

In particolare, prosegue nei doverosi ambiti il confronto con le Organizzazioni Sindacali e con gli RLS, anche per identificare le misure più idonee per la salute e la sicurezza dei lavoratori, informano da Start.

A tal fine vengono aggiornate le misure straordinarie riguardanti l’utilizzo dei mezzi come segue: