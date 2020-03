Primo decesso di un faentino per Coronavirus. Il sindaco Malpezzi: “Tutto questo è veramente triste”

“All’Ospedale di Forlì è deceduto un faentino di 74 anni, in precedenza ricoverato in quell’ospedale per altre patologie. Il virus non gli ha lasciato scampo”. È il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, a darne comunicazione attraverso i canali social. “Ai famigliari – prosegue – le mie sentite condoglianze, anche a nome della comunità faentina”.

Salgono così a 14 i contagiati faentini, di cui 1 clinicamente guarito e 1, purtroppo, deceduto. “Spero di terminare presto con questi bollettini di guerra giornalieri – conclude Malpezzi -. Tutto questo è veramente triste”.