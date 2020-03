Tutti i negozi che portano la spesa a casa nella zona di Roncalceci: il comitato cittadino fa l’elenco

Il Comitato cittadino di Roncalceci cerca di fare, nei limiti del possibile, quanto in suo potere per tutelare e aiutare le persone che abitano nella zona, soprattutto quelle più anziane che dovrebbero cercare di restare in casa. E così ha deciso di pubblicare sulla sua pagina facebook, sulla quale condivide anche comunicazioni ufficiali sull’emergenza coronavirus, un elenco aggiornato di tutte le attività commerciali del territorio che effettuano consegne a domicilio di prodotti essenziali alle persone.

“Un modo semplice per essere utili, vicini ai nostri concittadini, per non farli sentire soli, far conoscere le aziende del nostro territorio e dare respiro a queste attività riducendo al minimo gli spostamenti”, dicono dal comitato.

Questo l’ultimo elenco aggiornato:

SIMPLY SMA Via Sauro Babini, 135

Ordini al 347 6494434, Marina

Az. AGRICOLA VIVERE SOSTENIBILE in Via Pugliese, 23

Per chi ama prodotti biologici ed autoprodotti

Ordini al 338 3623428 Daniela

Sul sito www.viveresostenibile.eu il catalogo

NON SOLO PIADINA Via Ragone, 57

Ordini al 320 3606271

Sito internet e pagina fb Non solo piadina dove trovare il listino

AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRA RAVAGLI a Ragone

Via Argine Dx Montone, 220

Consegna con un minimo di spesa di €15. Ordini al 3478884547

PIZZERIA ORCHIDEA Via G. Randi 8 a san Pancrazio

Ordini allo 0544 534263

Listino nella pagina fb Pizzeria Orchidea.