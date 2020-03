In Emilia-Romagna sono complessivamente 3.522 i casi di positività al Coronavirus, 429 in più rispetto all’aggiornamento di . Passano da 12.054 a 13.096 i campioni refertati.

Complessivamente, sono 1.334 le persone in isolamento a casa (+134) perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 197 (28 in più rispetto a ). E salgono a 88 (+20) le guarigioni, 85 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Foto 3 di 3





Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 284 a 346: 62, quindi, quelli nuovi, che riguardano 41 uomini e 21 donne. Per la maggior parte delle persone decedute sono in corso gli approfondimenti per verificare se avessero patologie pregresse, anche multiple. I nuovi decessi registrati riguardano 23 residenti in provincia di Piacenza, 17 in quella di Rimini, 7 in quella di Parma, 7 in quella di Bologna, 4 in quella di Reggio Emilia e 4 in quella di Modena.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

1.073 casi a Piacenza (61 in più rispetto a )

(61 in più rispetto a ) 707 casi a Parma (45 in più)

(45 in più) 509 a Rimini (84 in più)

(84 in più) 440 a Modena (73 in più)

(73 in più) 291 a Bologna e Imola (61 in più)

(61 in più) 241 a Reggio Emilia (56 in più)

(56 in più) 114 a Ravenna (14 in più)

(14 in più) 103 a Forlì-Cesena (di cui 52 a Forlì e 51 a Cesena, 8 in più a Forlì e 17 in più a Cesena)

(di cui 52 a Forlì e 51 a Cesena, 8 in più a Forlì e 17 in più a Cesena) 44 a Ferrara (10 in più). Le autorità sui nuovi 14 casi a Ravenna: 5 ancora riconducibili alla palestra; 8 sono in isolamento a domicilio, 6 ricoverati in ospedale Dei nuovi 14 casi comunicati dalla Regione, 7 sono relativi a uomini e altrettanti a donne. Sei sono ricoverati in ospedale mentre 8 sono in isolamento domiciliare volontario poiché privi di sintomi o con sintomi lievi. Di questi pazienti, 5 avevano avuto contatti con la palestra di cui si è parlato nei giorni scorsi, 2 sono riconducibili a contatti al di fuori della provincia, 1 residente fuori provincia è ricoverato in una casa di cura privata del territorio mentre per gli altri rappresentano contatti con casi già accertati.

2.262 posti letto aggiuntivi già allestiti: 1.916 ordinari e 346 di terapia intensiva



Passano dai 2.097 di ai 2.262 di i posti letto già allestiti, tra ordinari (1.916) e terapia intensiva (346), per i pazienti colpiti da Coronavirus, grazie all’impegno messo in campo dalla rete ospedaliera dell’intero territorio per attuare il piano di rafforzamento regionale. Nello specifico: 565 a Piacenza (di cui 40 per terapia intensiva), 572 a Parma (44 terapia intensiva), 328 a Reggio (48 terapia intensiva), 185 a Modena (49 terapia intensiva), 302 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (di cui 85 per terapia intensiva), 68 a Ferrara (21 di terapia intensiva), 242 in Romagna (in particolare: 124 Rimini di cui 22 per terapia intensiva; 46 Ravenna di cui 12 per terapia intensiva, 55 Forlì di cui 8 di terapia intensiva, 17 Cesena tutti per terapia intensiva).

In particolare, si sono aggiunti a Piacenza due ospedali Covid grazie all’accordo con le strutture private accreditate del territorio: la Casa di Cura Sant’Antonino e il San Giacomo per complessivi 120 posti letto. E anche l’Ospedale di Comunità di Bobbio, sempre nel piacentino, è Covid hospital da . A queste strutture si affiancano, come Covid hospital, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, sempre nel piacentino.

A Parma il padiglione Barbieri e il padiglione 26 dell’ospedale Maggiore (hub) operano come Covid hospital. Sono già pronti per diventare ospedale Covid Fidenza e Borgo Taro, nel parmense.

Nel reggiano, a supportare l’hub di Reggio Emilia città (Arcispedale Santa Maria Nuova) come Ospedale Covid, oltre a Guastalla da si aggiunge Scandiano.

A Modena opera come hub il Policlinico (Baggiovara dà supporto sia per l’area intensiva che per i pazienti in fase acuta). Pronti per diventare ospedali Covid Carpi (dove è già attiva per pazienti COVID la Terapia Intensiva), Mirandola e Sassuolo.

A Bologna, nell’hub del Sant’Orsola, verrà riattivato a breve un padiglione dedicato, il 25. Già definito ospedale Covid il Bellaria, che funzionerà come tale anche per l’imolese.

Per Ferrara, in caso di necessità l’hub del Sant’Anna sarà supportato come Covid dall’ospedale del Delta.

Infine, per la Romagna, agli hub di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena verranno affiancati come Covid hospital gli ospedali di Lugo e di Riccione.