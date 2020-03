Il SULPL sul caso di positività nella PL di Ravenna: si verifichi lo stato di salute di tutti gli agenti

Il SULPL Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale segreteria provinciale di Ravenna scrive al Prefetto di Ravenna, al Sindaco del Comune di Ravenna, al Segretario Generale del Comune di Ravenna, alle rappresentanze sindacali del Comune di Ravenna, al Medico del Lavoro del Comune di Ravenna e al Comandante della Polizia Locale per lamentare quanto avrebbe dichiarato a un giornale il Comandante Andrea Giacomini, in particolare quando dice che “La Polizia Locale è ormai utilizzata in prima linea per il contrasto e il contenimento del contagio come disposto dal Ministero dell’interno e delle Prefetture, ogni giorno e senza sosta (gli agenti) svolgono il loro lavoro giudicato essenziale ed utile alla comunità, a scapito anche della propria incolumità.”

Il SULPL afferma: “Le persone coinvolte in questi servizi, non sono ‘carne da macello’ ma devono essere i primi ad essere forniti tutti i dispositivi di sicurezza, sia per se stessi ma anche e soprattutto per gli altri che vedrebbero il personale ammalato possibili untori di altro personale e che verrebbe sicuramente a mancare dalle strutture non potendo così garantire il servizio sanitario e di sicurezza del paese. Non condividiamo quanto dichiarato dal sindaco di Ravenna quando dice che il personale dovrà essere al lavoro seppur contagiato ma senza sintomi, anche perché non esiste la certezza che tali situazioni non siano ulteriormente contagiose, questa condizione vuol dire non ragionare per il futuro e non va nella direzione di diminuire il contagio e di garantire i servizi minimi essenziali. Ricordiamo che chiedere al lavoratore seppur contagiato di venire al lavoro anche se asintomatico avrebbe comunque il rischio di contagiare sia tutti i componenti del Corpo che i cittadini con cui verrebbero a contatto.”

Dopo il caso di agente di Polizia Locale positivo al Coronavirus riscontrato a Ravenna, il SULPL chiede “di verificare il personale della Polizia Locale, di disporre per i sintomatici e asintomatici la dovuta quarantena presso la residenza con le dovute prescrizioni e solo il personale sano non contagiato potrà recarsi al lavoro con le dovute precauzioni e facendo uso del DPI in dotazione. Riterremo responsabili penalmente chi non ottemperasse a tali disposizioni contrarie alla costituzione e al buon senso.”