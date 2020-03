Lotta al Coronavirus. Raccolta fondi per l’Ospedale di Lugo lanciata dagli studenti

“L’emergenza COVID-19 sta mettendo a dura prova il Nostro Paese e Lugo è chiamata a fare la sua parte: l’ospedale Umberto I è stato infatti individuato come ospedale Covid e sarà perciò adibito all’accoglienza dei malati di Coronavirus. In una situazione così complicata, tutti siamo chiamati a collaborare e TU hai il potere di cambiare le cose! – così scrivono i ragazzi del Liceo Scientifico G. Ricci Curbastro e dell’Itcg Compagnoni di Lugo – Solo tutti insieme possiamo superare questa emergenza. Ricordati che una goccia da sola non vale nulla, ma tante gocce formano il mare! La tua donazione sarà interamente devoluta all’ospedale della nostra città perché possa meglio far fronte a questa situazione. La vita di altre persone è nelle tue mani: non aspettare, dona ora! L’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di tutti i presidi di protezione necessari a medici ed infermieri! Iniziativa dei rappresentanti di istituto di Liceo e Polo Nicola Balbi, Nicolò Garbin, Sofia Mengozzi, Marcello Merli, Alex Taroni.”

Questa la raccolta fondi lanciata dai ragazzi del Liceo Scientifico G. Ricci Curbastro e dell’Itcg Compagnoni per sostenere l’ospedale che sarà messo a disposizione per gestire e contrastare il #covid19. L’obiettivo è di raccogliere 30 mila euro, finora ne hanno raccolti oltre 6.600. “Partecipate a questa raccolta fondi, fatelo perché è giusto farlo ma fatelo anche perché questi ragazzi li conosco e meritano tutta la nostra fiducia” ha scritto sulla sua pagina Facebook il Sindaco di Lugo Davide Ranalli.

Ecco il LINK per chi vuole donare: https://www.gofundme.com/f/liceopoloxcovid19?sharetype=teams&member=3896396&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=8b24ad1976574d459f8e2050534ed9f9&fbclid=IwAR3QEv3LeRSNvKofV3KrtpXUwutk1JiQWsPHzyKAlJapIQh7R3QMMIHE5l0