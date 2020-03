Detto fatto. Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale aveva chiesto ai Ravennati con un post su Facebook di segnalare i trasgressori delle misure di restrizione del decreto #iorestoacasa e delle altre misure conseguenti – come la chiusura di parchi, spiagge e pinete – e i Ravennati hanno risposto in massa. Lo conferma il Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini. “Sì, abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni con telefonate, mail, messaggi sulla pagina Facebook e così via. – dice Andrea Giacomini – Debbo dire che capisco lo zelo dei Ravennati, che hanno preso sul serio le nuove misure, ma moltissime delle segnalazioni poi non riguardavano vere e proprie scorrettezze di comportamento o trasgressioni dei divieti. C’è chi ha segnalato una coppia al parco. Chi ha segnalato tre in bici. Cose così. Più che altro, le segnalazioni riguardavano quella zona grigia che possiamo definire come la passeggiata o l’ora d’aria che molti hanno voglia o bisogno di concedersi nell’arco di una giornata.”

“Ecco, forse bisognerebbe chiarire meglio questa cosa della passeggiata attorno a casa. – spiega Giacomini – In molti casi la passeggiata di mezz’ora o di un’ora attorno a casa non è solo un antidoto alla noia, ma può rispondere anche a un bisogno di salute. C’è gente che ha bisogno di muoversi. A loro deve essere consentito senza problemi. Gli altri, magari, farebbero bene a limitare al massimo le uscite. Va ribadito il principio dello stato di necessità. Chi ha bisogno di muoversi, chi deve portare fuori il cane di grossa taglia fa la passeggiata. Chi deve fare la spesa esce. Chi va al lavoro anche. Ma se non c’è lo stato di necessità, bisogna stare a casa. Non si deve uscire di casa tanto per uscire, per cercare un diversivo.”

Foto 2 di 2



“Complessivamente, comunque, posso dire che i Ravennati hanno risposto molto bene in questo weekend a differenza di quello precedente, quando c’erano stati assembramenti sulle spiagge e sulla diga di Marina di Ravenna. – continua il Comandante Giacomini – Stavolta hanno rispettato le regole, le trasgressioni sono state molto poche. Abbiamo sanzionato in particolare una coppia che prendeva il sole a Lido di Dante. Lui addirittura era arrivato da Firenze per stare con la compagna. Una doppia infrazione: si era spostato da Firenze a Ravenna e poi insieme erano andati in spiaggia, dove è vietato.”

Purtroppo anche la Polizia locale ha registrato nel frattempo un caso di positività e al proposito il Comandante assicura che tutto è sotto controllo: “L’Agente in questione è risultato positivo l’altro giorno, sabato, ma era a casa in quarantena già da un po’, per l’esattezza dall’8 marzo, in quanto c’era il sospetto che avesse contratto il virus. È assistito a casa, le sue condizioni sono buone. Per fortuna ha avuto contatti con un numero limitato di colleghi che abbiamo subito messo in isolamento o quarantena. La nostra operatività è intatta.”

“L’altra cosa che voglio sottolineare – conclude Giacomini – è che in questo momento di superlavoro per via del Coronavirus, per fortuna non ci sono altre emergenze. Le multe su strada, gli incidenti, le risse, i furti e altre cose hanno subito una drastica riduzione.”