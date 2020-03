Coronavirus. Ecco comune per comune tutti i casi di positività in Provincia di Ravenna

Le autorità locali hanno stilato un elenco della dislocazione geografica dei 124 casi che sono stati confermati come COVID-19 alle ore 12 del 17 marzo. I positivi sono così distribuiti:

• 11 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

• 53 nel comune di Ravenna

• 19 nel comune di Faenza

• 13 nel comune di Cervia

• 12 nel comune di Lugo

• 4 nel comune di Russi

• 3 nel Comune di Alfonsine

• 2 nel Comune di Bagnacavallo

• 2 nel comune di Castelbolognese

• 1 a Conselice,

• 1 a Sant’Agata

• 1 a Massa Lombarda

• 1 a Solarolo

• 1 a Cotignola

Sono 5 in tutto i comuni che non hanno ancora fatto registrare alcun caso: si tratta di Bagnara, Brisighella, Casola Valsenio, Fusignano e Riolo Terme.

In 30 casi è stata identificata la frequentazione di località al di fuori della provincia caratterizzate da importante circolazione virale.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica continua incessantemente a svolgere indagini epidemiologiche approfondite per identificare il prima possibile tutti i possibili contatti dei pazienti Covid e porli in isolamento. Recentemente queste indagini stanno identificando in punti diversi del territorio gruppetti di casi correlati tra di loro. È di fondamentale importanza – dicono le autorità – che i cittadini rispettino le regole vigenti limitando i loro spostamenti solo alle situazioni di lavoro e necessità.