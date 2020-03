Coronavirus, la storia di Ravenna raccontata on line da scrittori, guide turistiche e ambientali

Ai tempi del Covid-19 #myRavennAmbassadors è un inno d’amore alla bellezza di Ravenna, un viaggio attraverso i suoi luoghi e i suoi monumenti fatto di parole, visioni ed immagini. A raccontarlo di volta in volta scrittori, guide turistiche e ambientali, ma anche semplici cittadini. L’impossibilità a muoversi dalle proprie dimore in questi giorni ha spinto, infatti, il Servizio turismo a promuovere questo nuovo progetto, già in cantiere da tempo, finalizzato a un racconto collettivo della nostra città e delle sue bellezze.

Da una parte brevi filmati video caricati direttamente sui profili istituzionali di @RavennaTourism (Facebook www.facebook.com/Ravenna.Tourism/ e Instagram www.instagram.com/ravennatourism/), dall’altro il coinvolgimento del blog ufficiale della nostra città (myRavenna – Italian Beauty Experience: http://myravenna.it), affinché nulla ci impedisca di viaggiare con la mente e imparare qualcosa in più sul luogo in cui viviamo o che in futuro vorremo visitare.

Chi desidera partecipare a questo racconto collettivo, puoi inviare la sua richiesta a turismo@comune.ra.it.