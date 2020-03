Due in arresto in una casa famiglia di Camerlona con l’accusa di maltrattamenti su anziana

Come riporta la cronaca locale de Il Resto del Carlino in edicola oggi 17 marzo, i titolari della casa famiglia Il Sole di Camerlona sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di un’anziana ospite della struttura. Si tratta di un uomo originario di Torino e di una donna di nazionalità nigeriana. Come riferisce il giornale, i due gestori sabato 14 marzo hanno chiamato il 118 per soccorrere l’unica anziana che si trovava presso la loro struttura, una donna di 105 anni, che non si era sentita bene. Una volta giunta all’Ospedale di Ravenna i medici del Pronto Soccorso hanno riscontrato ferite sospette sul corpo della donna e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Gli uomini dell’Arma hanno arrestato i due ritenendoli responsabili di quelle ferite, per cui la donna ora è ricoverata al nosocomio di Ravenna in prognosi riservata. I due si trovano in carcere – lui a Ravenna, lei a Forlì – in attesa degli accertamenti medico-legali per stabilire la natura delle ferite sul corpo della donna.