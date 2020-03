L’associazione ‘Faenza nel Cuore’ è vicina al personale sanitario, forze dell’ordine e volontari

“In questo momento storico pieno di incertezze e di paure l’Associazione “Faenza nel Cuore” vuole essere vicina a tutto il personale sanitario, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari impegnati a risolvere la grave pandemia che ha colpito il mondo intero. Per Faenza e per l’Italia, ma non solo, si prospetta un lungo periodo di crisi economica e di austerità che porterà molte aziende, piccole e medie imprese, commercianti e partite IVA ad una situazione talmente difficile che ne precluderà la sopravvivenza” riporta la nota dell’Associazione.

“Lo spirito di solidarietà e l’attaccamento alla propria famiglia – prosegue la nota – e al proprio lavoro di tutti i cittadini italiani sta facendo emergere una reazione positiva anche in questa critica situazione. Non vogliamo dimenticare come la pandemia stia portando ancor più molti anziani e persone sole ad essere facilmente dimenticate e alla solitudine. Il nostro territorio ricco di associazioni e di persone dal forte senso di solidarietà dovrà cercare di dare risposte alle esigenze di tutte queste persone che saranno anche in difficoltà finanziarie per non lasciare indietro nessuno. Questo è il forte auspicio che ci facciamo cercando di collaborare con tutti per essere di aiuto e di sostegno anche con la nostra Associazione”.

“Faenza, insieme, con coraggio può farcela!” termina la nota.