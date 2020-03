Michele de Pascale: “state a casa, usate il buon senso, se no chiudiamo altri spazi”. Ravenna pronta al picco

Se il decreto del Governo Conte è stato denominato #iorestoacasa ci sarà un perché. Eppure sono in tanti a cercare ogni giorno il cavillo per uscire di casa. Il Commissario Sergio Venturi ieri, nella sua consueta conferenza stampa giornaliera per la diffusione e il commento dei dati sul Covid-19 in Regione, si è così lasciato andare a una specie di sfogo, dicendo ai cittadini, ‘state a casa e smettete di andare a fare la passeggiata di cazzeggio’. Questa affermazione “forte” e irrituale ha trovato molti estimatori ma ha anche lasciato molti cittadini un po’ perplessi, perché le disposizioni del Governo non vietano la passeggiata – meglio se solitaria – fatta tenendo le debite distanze dagli altri. Resta il problema che se tutti fanno la passeggiata e magari la fanno contemporaneamente in uno stesso spazio urbano il rischio di contatti e assembramenti si ripresenta, punto e a capo.

Abbiamo chiesto al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale di commentare questa cosa. Di dare un consiglio o un’interpretazione ai cittadini su un tema che sta “appassionando” tante persone. Ed eventualmente di dirci se l’Amministrazione pensa a qualche misura ancora più restrittiva.

“Il senso della regola o disposizione del Governo è questo: ci sono delle persone che se non fanno quotidianamente una piccola attività motoria per un certo periodo di tempo, rischiano di avere problemi di salute. Per questa ragione si è deciso di non mettere un divieto assoluto. – afferma Michele de Pascale – Anche perché, oggettivamente, c’è chi questa piccola attività motoria o ginnica può farla in casa, ma c’è anche chi non ne ha possibilità. Non tutti abitano in case dove questo si può fare. Venturi, secondo me, si è appellato giustamente alla norma principale che regola queste misure, che è il buon senso. Il buon senso deve guidarci tutti e sempre, nessuno escluso. Se uno può evitare di uscire, eviti di uscire. Punto. È la regola aurea che siamo chiamati a seguire. Non c’è altro da aggiungere. Poi se uno abita in un quartiere residenziale ed esce da solo per farsi quattro volte avanti e indietro la sua strada, ha probabilità quasi zero di incontrare altre persone. E dopo avere fatto la sua attività motoria se ne torna a casa. Andare invece a fare la passeggiata in centro, nelle vie principali, o in altre zone di massima frequentazione dove di solito si va a passeggiare, allora è chiaro che la probabilità di incontrare altra gente e di creare assembranti aumenta parecchio. E questo non si deve fare. Noi stiamo rincorrendo le persone qua e là, chiudiamo i luoghi – come abbiamo fatto con le pinete, i parchi, le spiagge – ma man mano che chiudiamo qualcosa, ci accorgiamo che le persone tendono poi a riversarsi altrove.”

E allora sarete costretti a chiudere altri luoghi ancora.

“Sì. Ma ricordiamoci anche che l’attività di controllo delle varie Forze dell’Ordine ha un limite. Stanno facendo il possibile e l’impossibile, ma anche loro dispongono di un numero limitato di persone. Non possiamo mettere una guardia a ogni spazio aperto.”

Quindi buon senso da parte di tutti. Stare a casa, a meno che non sia strettamente necessario.

“Sì. È chiaro che se un cardiopatico deve fare movimento ogni giorno è bene che lo faccia per la sua salute. Ma per fare in modo che lui possa fare questo in tranquillità, chi non ne ha assoluta esigenza non deve uscire. Stia a casa.”

Veniamo al problema delle mascherine. I cittadini dicono: se volete che ci proteggiamo meglio con le mascherine dovete fornircele, perché non si trovano.

“La mascherina è un presidio sicuramente utile e necessario per chi è malato, per non contagiare gli altri. Non c’è la necessità di una distribuzione di massa. Sulle mascherine poi, come sappiamo tutti ormai, c’è una crisi assoluta di dispositivi di protezione, poiché abbiamo un problema di produzione nazionale. L’Italia non produce mascherine, le deve importare. In una fase come questa di pandemia, ogni paese ha bisogno di mascherine e tende a bloccare la propria produzione interna per il proprio fabbisogno. Per questo gli stock già contrattati dal Governo italiano e anche da alcune Regioni sono stati in un primo tempo bloccati e ora piano piano si stanno sbloccando. Si stanno facendo tutti gli sforzi per acquistare sul mercato internazionale questi dispositivi. E si sta facendo uno sforzo per riconvertire alcune aziende italiane alla produzione di dispositivi di protezione, come si fa in tempi di economia di guerra. Ma voglio dire che per la fornitura, la priorità assoluta oggi va data al personale sanitario e poi a coloro che per ragioni di lavoro sono costretti a continuare la loro attività essenziale e a operare a contatto con altre persone. Quando ci sarà una forte disponibilità del prodotto penseremo anche agli altri. Ma ora la priorità assoluta è il personale sanitario, non possiamo pensare di dare la mascherina a chi deve uscire solo per fare la spesa e di rischiare di lasciare senza un infermiere in corsia.”

C’è chi propone di disinfestare le strade. Lei cosa pensa?

“Quello che ha senso, che stiamo facendo e che faremo, è quello di igienizzare anche gli spazi pubblici laddove c’è contatto con le persone. Dalle fermate degli autobus ai corrimano, soprattutto quindi dove c’è il contatto con le mani delle persone. Qualcuno fa comunicati per dire che forse non serve a niente ma propone ugualmente di disinfestare le strade. Io dico stiamo tutti insieme nella razionalità: quello che è utile e si può fare, lo facciamo.”

Il Direttore Sanitario del Santa Maria delle Croci Paolo Tarlazzi parla di una disponibilità a breve di 150-160 posti letto in vari reparti per i pazienti Coronavirus. A questi si aggiungeranno i 100 e più posti letto dell’Umberto I di Lugo. Con circa 260 posti letto possiamo fronteggiare il picco dell’epidemia?

“Non lo sappiamo. In ogni caso, noi pensiamo di potenziare ancora la nostra disponibilità fino a raggiungere circa 380-400 posti letto. Il Santa Maria delle Croci è un grande ospedale e può trovare ulteriori spazi per aggiungere posti letto per l’emergenza. Questi sono i posti letto che riescono a garantire i due Ospedali di Ravenna e Lugo. La Protezione Civile sta valutando poi ulteriori integrazioni. Non è da escludere quindi che si debbano fare anche altre cose.”

Senza creare allarmismo o dare cifre a caso, ciò significa che con il picco dei prossimi giorni vi aspettate che il numero dei contagiati possa crescere dai 114 di ieri fino a circa 800 o qualcosa del genere.

“Fare previsioni è praticamente impossibile. Noi conosciamo il trend delle altre province in cui il virus si è diffuso prima e più velocemente. Ma non sappiamo quale effetto avranno su questo trend le misure di contenimento che a un certo punto sono state prese.”

Quindi non è detto che la curva di crescita sia la stessa.

“Esatto. Il nostro sforzo è contenere il più possibile la diffusione del virus ora, e quindi le cose che ci siamo detti prima e le regole che tutti i cittadini devono rispettare. Dall’altra parte vogliamo potenziare il più possibile i servizi sanitari per essere pronti a ogni evenienza. E tutti gli Ospedali della provincia svolgono un ruolo fondamentale, perché la gente continua ad ammalarsi anche di altre malattie e ha bisogno di cure e assistenza. Per cui quello che non si riesce a fare per un po’ a Ravenna bisognerà farlo altrove. Penso in particolare all’attività chirurgica che sarà in parte dirottata su Faenza, perché sarà più difficile da realizzare a Ravenna e Lugo.”