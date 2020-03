Negozi, Iper ed Extra Coop: chiusi domenica 22 e 29 marzo in tutta Italia

La grande catena Coop ha deciso la chiusura degli oltre 1100 punti vendita Coop per le prossime 2 domeniche (quindi domenica 22 e domenica 29 marzo) in tutta Italia e anche a Ravenna.

“La riteniamo una misura doverosa – dice Coop – per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane.”.

Si tratta di una decisione temporanea che sarà rivalutata al termine delle 2 settimane, in base alla situazione.

Inoltre gli oltre 400 negozi dei territori in cui opera Coop Alleanza 3.0 – fra cui la Romagna – da giovedì 19 marzo fino al 29 marzo chiuderanno anticipatamente alle ore 19.30.

In particolare, l’ExtraCoop e la parafarmacia dell’Esp di Ravenna rimangono dunque aperti ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30 e chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo. L’IperCoop e la parafarmacia delle Maioliche di Faenza restano aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 dal lunedì al sabato e chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo.