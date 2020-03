Pubblicati i bandi per l’assegnazione dei posti liberi nei mercati di Lugo e Sant’Agata sul Santerno

Martedì 17 marzo sono stati pubblicati i bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali di Lugo e Sant’Agata sul Santerno. Per il Comune di Lugo l’assegnazione riguarda 11 posteggi nei settori “alimentare” e “piante e fiori” per il mercato settimanale del mercoledì e 8 posteggi non alimentari per la tradizionale fiera dei saldi (seconda domenica di gennaio); per Sant’Agata sul Santerno si tratta di un posteggio alimentare e 4 posteggi con settore non definito per il mercato del martedì.

È possibile presentare le domande fino al 16 aprile 2020 solo tramite il portale regionale online “Accesso Unitario” (https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale).

Tutte le informazioni relative ai bandi sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it), nella sezione “Bandi di gara – Altre procedure”.