Coronavirus. 153 casi distribuiti in Provincia, 9 casi in più a Ravenna, 6 a Cervia, 4 a Lugo, 3 a Faenza

Dei nuovi 29 casi comunicati dalla Regione, 16 sono relativi a uomini e 13 a donne. Quattordici sono ricoverati, sebbene la maggior parte di loro non abbia sintomi gravi, mentre 15 sono in isolamento domiciliare volontario poiché privi di sintomi o con sintomi lievi.

Le indagini epidemiologiche hanno consentito di verificare che 9 pazienti hanno verosimilmente contratto il virus nell’ambito di spostamenti al di fuori della provincia o attraverso contatti con persone che si sono spostate per lavoro o altro motivo e 13 rappresentano contatti con casi accertati precedentemente, tra cui un altro caso indirettamente legato alla palestra di cui si è parlato nei giorni scorsi. Per i restanti sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.

Rispetto al numero di positività riscontrate, va evidenziato che alcuni dei tamponi non risalgono alle ultime 24 ore ma al giorno precedente, e che sono stati notificati insieme a quelli di per motivi di ordine tecnico legato al laboratorio. In generale si può considerare con tutta probabilità che queste positività riguardano persone che sono state esposte prima dell’introduzione delle più recenti e rigorose misure per il contenimento del virus, che potranno dunque mostrare i loro effetti più avanti nel tempo.

Si sono verificate 4 guarigioni cliniche, in 3 pazienti di sesso femminile e 1 di sesso maschile.

Dichiarazione del Sindaco Massimo Medri sui nuovi 6 casi di Coronavirus a Cervia

Come comunicato in data odierna dall’Ausl Romagna si registrano nella nostra città 6 nuovi casi di Covid-19, che vanno a sommarsi ai 13 segnalati nei giorni scorsi. Si tratta di 3 donne e 3 uomini; alcuni risultano avere avuto contatti in Lombardia, altri hanno avuto rapporti con pazienti già noti. L’Ausl ha disposto le normali prassi del caso e si è prontamente occupata di effettuare l’indagine epidemiologica e di isolare le persone che hanno avuto contatti con i casi, che ad oggi sono saliti da 13 a 19 nella città di Cervia. Per questo ricordo ancora una volta quanto sia necessario rispettare le norme igienico-sanitarie e tutte le regole imposte dal Decreto Ministeriale e dall’Ordinanza Comunale. Vi preghiamo ancora una volta di “Restare a casa.”

I 153 casi che sono stati confermati come COVID 19 alle ore 12 del 18 marzo sono così distribuiti:

· 13 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (2 più di ieri)

· 62 nel comune di Ravenna (9 in più)

· 22 nel comune di Faenza (3 in più)

· 19 nel comune di Cervia (6 in più)

· 16 nel comune di Lugo (4 in più)

· 5 nel comune di Russi (1 in più)

· 4 nel Comune di Alfonsine (1 in più)

· 2 nel Comune di Bagnacavallo

· 3 nel comune di Castelbolognese (1 in più)

· 2 a Massa Lombarda (1 in più)

· 2 a Sant’Agata sul Santerno (1 in più)

· 1 a Conselice

· 1 a Solarolo

· 1 a Cotignola

Sono 5 in tutto i comuni che non hanno ancora fatto registrare alcun caso: si tratta di Bagnara, Brisighella, Casola Valsenio, Fusignano e Riolo Terme.

In circa 40 casi è stata identificata la frequentazione di località al di fuori della provincia caratterizzate da importante circolazione virale. Il Dipartimento di Sanità Pubblica continua incessantemente a svolgere indagini epidemiologiche approfondite per identificare il prima possibile tutti i possibili contatti dei pazienti Covid e porli in isolamento. Recentemente queste indagini stanno identificando in punti diversi del territorio gruppetti di casi correlati tra di loro. È di fondamentale importanza che i cittadini rispettino le regole vigenti limitando i loro spostamenti solo alle situazioni di lavoro e necessità.