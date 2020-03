Due fratelli “sciucaren” di Ravenna intonano Inno di Mameli a colpi di frusta. “Più sarà difficile e più quelle fruste le faremo sentire”

I due fratelli ravennati Federico e Gianluca Biga, “sciucaren” di Savarna hanno pubblicato ieri, 17 marzo, un video che ha fatto il giro del web in poco tempo, raggiungendo in tutta Italia più di 1300 condivisioni, in cui si intonano l’inno di Mameli a colpi di frusta. “Con questa esibizione – scrivono i due fratelli – vogliamo unirci all’ondata di buoni auspici che in questi giorni molti italiani stanno manifestando” con flash mob dai balconi, concerti in streaming, lezioni on line, per cercare di affrontare positivamente questo periodo di contrasto all’emergenza da Coronavirus.

“Abbiamo allestito il nostro piccolo sipario, da Savarna, dal cuore della Romagna, in puro stile tradizionale romagnolo: una coreografia che realizzai diversi anni fa per il gruppo di danze di Alfonsine di cui facevo parte” spiega Federico Biga.

“Il nostro Paese, l’Italia, il popolo italiano – concludono i fratelli – ha la stessa forza di una frusta schioccata a tempo del proprio inno nazionale. Più sarà difficile e più, quelle fruste, le faremo tuonare. Non so se gli stereotipi profusi all’estero siano per invidia o per rabbia, su una cosa posso rassicurarli: ci piegheremo, ci torceremo, ci fonderemo altre 10, 100, 1000 volte, ma non ci spezzeremo mai. Con patriottico affetto e vicinanza a tutti quanti, i fratelli Federico Biga e Gianluca Biga”