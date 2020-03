Nuova Ordinanza di Stefano Bonaccini: l’attività motoria o l’uscita con il cane solo in prossimità dell’abitazione

Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato nella serata del 18 marzo una nuova Ordinanza valida per tutto il territorio regionale dal 19 marzo al 3 aprile con nuove misure restrittive per contrastare le cosiddette forme di assembramento. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi lontani da casa sono consentiti esclusivamente per gli spostamenti considerati necessari (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). La passeggiata con o senza cane si può fare solo vicino casa.

Il Presidente della Regione ordina quanto segue:

1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);

c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Ordinanza dei Sindaci della Provincia di Ravenna

Accanto all’Ordinanza di Bonaccini c’è l’Ordinanza sempre di oggi dei Sindaci della Provincia di Ravenna.

Per contrastare l’assembramento di persone, da domani, giovedì 19 marzo, fino al 25 marzo compreso è in vigore l’ordinanza, adottata da tutti i diciotto sindaci della provincia di Ravenna, che determina:

– la chiusura immediata degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti all’interno del territorio della provincia di Ravenna, lungo le strade locali, comunali e provinciali. Restano esclusi dalla presente ordinanza gli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti situati lungo le autostrade e le strade statali (comprese superstrade);

– la sospensione immediata su tutto il territorio provinciale di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto;

– la chiusura al pubblico dei cimiteri ad eccezione degli operatori di servizio e delle persone che necessitano l’accesso per le esequie;

– la chiusura delle cosiddette “casine dell’acqua” per l’erogazione dell’acqua pubblica.

“C’erano ancora diverse situazioni non incluse nei vari provvedimenti governativi e regionali – dichiara il presidente della Provincia, Michele de Pascale – che comportavano l’afflusso di un numero elevato di persone e senza garantire le adeguate distanze, creando così una fonte di potenziale contagio. Per questi motivi abbiamo ritenuto necessario provvedere a diverse ulteriori chiusure e al divieto allo svolgimento di alcune attività. I diciotto sindaci della provincia adotteranno in maniera univoca il provvedimento in tutto il territorio, mostrando un efficace esempio di coesione istituzionale, aspetto importante in questo difficile momento”.