Ausl Romagna: avviso agli utenti per lo Sportello richiesta di dispositivi per l’assorbenza (pannoloni)

In questa fase di emergenza COVID-19 Ausl Romagna invita l’utenza dello Sportello per la richiesta di dispositivi per l’assorbenza (pannoloni) a comportarsi quanto segue:

– per le prime prescrizioni/attivazioni: inviare la documentazione alla mail aziendale incontinenza.homecare@auslromagna.it, oppure se ciò non fosse possibile in qualsiasi momento lasciare le copie dei documenti, indicando il numero di telefono, nella buchetta della posta degli Uffici Protesi – Home Care di Rimini, Savignano, Cesena, Ravenna, Lugo, Faenza. Nelle altre sedi all’interno del contenitore “Pannoloni Fater” che troverete presso gli sportelli assorbenza solo negli orari di apertura. Sarete successivamente ricontattati dagli infermieri degli sportelli per concordare il Piano terapeutico.

– per modifica taglie, quantitativi e tipologia di prodotto: contattare gli sportelli telefonicamente come indicato nella tabella sottostante.